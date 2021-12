Ray Illingworth: पूर्व इंग्लिश कप्तान का निधन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 24 हजार से ज्यादा रन, 2000 विकेट हैं नाम

खेल जगत के लिए रविवार (26 दिसंबर) का दिन अच्छा नहीं रहा. इस दिन सुबह तीन बुरी खबरें सामने आईं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ (Ray Illingworth) का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. इससे पहले अल्जीरिया में भी फुटबॉल मैच के दौरान फुटबॉलर Sofiane Loukar का हार्ट अटैक से निधन हो गया. पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की मां का भी निधन हो गया है.

रे इलिंगवर्थ काफी समय से esophageal कैंसर से जूझ रहे थे. इस ऑफ स्पिन ऑलराउंडर ने अपने करियर की शुरुआत 1951 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से की थी. तब उनकी उम्र 19 साल थी. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इलिंगवर्थ ने 787 मैच खेले, जिसमें 24143 रन बनाए और 2072 विकेट भी झटके. इलिंगवर्थ ने अपनी कप्तानी में ही यॉर्कशायर टीम को लगातार तीन बार (1966 से 1968 तक) काउंटी चैम्पियन बनाया था.

अपनी कप्तानी में एशेज जिता चुके इलिंगवर्थ

पूर्व दिग्गज प्लेयर ने 1958 से 1973 तक इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेली. इस दौरान उन्होंने 61 टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले. इलिंगवर्थ ने टेस्ट में 1836 रन बनाए और 122 विकेट झटके. वनडे में उन्होंने दो पारियों में सिर्फ 5 रन बनाए, लेकिन विकेट 4 लिए थे. उन्होंने अपनी कप्तानी में ही 1970/71 की एशेज सीरीज में शानदार 2-0 से जीत दिलाई थी.

The thoughts of everyone at the ECB are with the friends and family of former England captain, head coach and chair of selectors Ray Illingworth.