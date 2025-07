ENG vs IND Test 3 day 1 Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन (10 जुलाई) जो कुछ हुआ, उससे एक बात तो जाह‍िर थी कि 'बैजबॉल' वाला माइंडसेट लेकर बेन स्टोक्स एंड कंपनी नहीं उतरी थी. क्योंकि इंग्लैंड टीम का रन रेट पूरे दिन किसी भी सेशन में 4 से ऊपर नहीं गया. कुल मिलाकर इंग्लैंड की टीम ने टुकटुक (बेहद धीमी गत‍ि) क्रिकेट खेला.

पहले दिन का खेल 251/4 पर खत्म हुआ, ये सभी रन अंग्रेज टीम ने 3.02 रन प्रत‍ि ओवर के ह‍िसाब से 83 ओवर में बनाए थे. वहीं दिन के आख‍िरी 10 ओवर में तो अंग्रेज टीम और रुक-रुककर यानी टिककर खेली. पूरा ट्रेड‍िशनल टेस्ट क्रिकेट दिखाया. आख‍िरी 10 ओवर्स में अंग्रेज टीम ने 25 रन ढाई रन प्रत‍ि ओवर के ह‍िसाब से बनाए.

थोड़ा पहले दिन की शुरुआत में जाते हैं. पहले सेशन में लंच तक इंग्लैंड टीम ने 83/2 रन 25 ओवर्स में बनाए, रन रेट रहा 3.32 का. दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने 24 ओवर में 2.91/ओवर की औसत से 70 रन बनाए. यह बैजबॉल युग में इंग्लैंड का घरेलू टेस्ट में दूसरा सबसे धीमा स्कोर रहा, इससे पहले 2022 में लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे दिन दूसरे सत्र में 2.72/ओवर की औसत से स्कोर बनाया गया था.

द‍िन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 251/4 का स्कोर बनाया. जो बैजबॉल युग में पहले दिन के खेल में इंग्लैंड का सबसे कम स्कोर है, जहां वे आउट नहीं हुए थे, पहले दिन उनका प्रत‍ि ओवर स्कोर‍िंग रेट 3.02 का था.

