ENG vs IND Test 1: टीम इंडिया 2.0 का कमाल... लीड्स टेस्ट में पहले दिन शुभमन-यशस्वी-पंत की आंधी, महसूस नहीं हुई रोहित-कोहली की कमी!

भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है. लीड्स टेस्ट के पहले दिन (20 जून) भारत का धमाकेदार प्रदर्शन रहा. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रव‍िचंद्रन अश्व‍िन के संन्यास के बाद यह भारतीय टीम के ल‍िए पहली सीरीज है.



ऐसे में शुक्रवार से शुरू हुए लीड्स टेस्ट के पहले दिन यह सबसे बड़ी शंका थी कि क्या ये नई टीम इंड‍िया (टीम इंडिया 2.0 ) इंग्लैंड के गेंदबाजों को जवाब दे पाएगी. लेकिन नई भारतीय टीम के नई त‍िकड़ी यशस्वी जायसवाल (101), शुभमन गिल (127 नाबाद), ऋषभ पंत (65 नाबाद) ने पहले दिन ऐसे खेल दिखाया कि लगा नहीं कि रोहित-कोहली के संन्यास का असर इस टीम पर है.

वैसे पंत और गिल अगर इसी लय में लीड्स में शन‍िवार (21 जून) को टिके रहे, तो भारत एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ेगा और इंग्लैंड के लिए मैच की राह मुश्किल हो सकती है.

इस मुकाबले की शुरुआत में जब अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता तो भारतीय कैम्प में मायूसी छा गई. नए कप्तान शुभमन गिल उदास नजर आए, क्योंकि वो भी पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी ही करना चाहते थे. क्योंकि यहां खेले गए आखिरी छह टेस्ट मैचों में जिस टीम ने पहले गेंदबाजी की, वो जीती है. वहीं पिछले चार बार चौथी पारी में बड़े टारगेट भी सफलतापूर्वक चेज भी हुए हैं. जो 322, 359, 296 और 251 रन रहे.

लेकिन भारतीय टीम ने पहले दिन पुराने सारे समीकरणों को धता साब‍ित करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि फैन्स भी झूम उठे. खास बात यह भी रहीं कि भारतीय टीम का रन रेट भी पहले दिन 4.22 का रहा. 85 ओवर में भारतीय टीम ने 322 रन बना दिए. यशस्वी जायसवाल ने एक और शतक जड़ दिया, अब इंग्लैंड के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया है. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी कप्तानी की शुरुआत शतक से की, और दिखा दिया कि वो जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

लेकिन असली मजा ऋषभ पंत की 'अधूरी लेकिन धमाकेदार' पारी में आया. उन्होंने गिल के साथ मिलकर 138 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी है, और जो शन‍िवार (21 जून) को किसी भी दिशा में जा सकती है.

जायसवाल ने शतक पर क्या कहा?

यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक और पहले दिन के खेल के बारे में बात की. उन्होंने कहा- सबने बहुत अच्छा खेला, मैदान पर उतरकर यहां की गर्मी का मजा लिया. हाल के अभ्यास मैचों और सेशन्स ने काफी मदद की. मेरी कोशिश थी कि अगर ढीली गेंद मिले तो उस पर रन बनाऊं. गिल ने बहुत शांत और समझदारी से बैटिंग की. मैं खुद पर भरोसा रखता हूं और हमेशा अच्छा करने की चाह रखता हूं. हां, गेंद स्विंग कर रही थी, लेकिन मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया बस गेंद को ध्यान से देखो और खेलो और हर पल का आनंद लिया.

दौरे के पहले दिन 300+ रन (भारतीय टीम)

399/3 VS श्रीलंका, गॉल 2017

372/7 vs साउथ अफ्रीका, ब्लोमफोंटेन 2001

359/3 vs इंग्लैंड, लीड्स 2025

356/2 vs पाकिस्तान, मुल्तान 2004

302/4 vs वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड 2016

दौरे के पहले दिन 2 भारतीय बल्लेबाजों के शतक (टेस्ट क्रिकेट)

सचिन तेंदुलकर & वीरेंद्र सहवाग vs साउथ अफ्रीका, ब्लोमफोंटेन 2001

शिखर धवन & चेतेश्वर पुजारा vs श्रीलंका, गॉल 2017

यशस्वी जायसवाल & शुभमन गिल vs इंग्लैंड, हेडिंग्ले 2025

टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली पारी में शतक (भारतीय बल्लेबाज)

164* विजय हजारे vs इंग्लैंड दिल्ली 1951

116 सुनील गावस्कर vs न्यूजीलैंड ऑकलैंड 1976

115 विराट कोहली vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 2014

127* शुभमन गिल vs इंग्लैंड, लीड्स 2025 (ग‍िल पहले दिन नाबाद लौटे)

इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक (भारतीय बल्लेबाज)

146 मुरली विजय, ट्रेंट ब्रिज 2014

133 विजय मांजरेकर, लीड्स 1952

131 सौरव गांगुली, लॉर्ड्स 1996

129* संदीप पाटिल, ओल्ड ट्रैफर्ड 1982

101 यशस्वी जायसवाल, लीड्स 2025

लीड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर.

लीड्स टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), करुण नायर, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 20-24 जून, हेडिंग्ले (लीड्स)

दूसरा टेस्ट: 2-6 जुलाई, एजबेस्टन (बर्मिंघम)

तीसरा टेस्ट: 10-14 जुलाई, लॉर्ड्स (लंदन)

चौथा टेस्ट: 23-27 जुलाई, ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर)

पांचवां टेस्ट: 31 जुलाई-4 अगस्त, द ओवल (लंदन)