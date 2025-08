ENG vs IND 5th Test Day 3: लंदन के 'द ओवल' में भारत और इंग्लैंड के बीच शन‍िवार (2 अगस्त) को मैच का तीसरा दिन है. यह दिन भारतीय टीम के ल‍िए बेहद अहम रहेगा, जहां भारतीय टीम को व‍िकेट बचाकर बड़ा स्कोर करने की चुनौती होगी.

अगर इंग्लैंड को भारतीय टीम ने यहां 300 प्लस का टारगेट चौथी पारी में चेज करने को दे दिया तो वो अंग्रेज टीम के ल‍िए पाना मुश्क‍िल ही नही बल्क‍ि नामुमक‍िन होगा.

कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए शनिवार का द‍िन आख‍िरी वार की तरह होगा, जहां चूकने का कोई सवाल ही नहीं है. अगर भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया तो फ‍िर हमारे गेंदबाज अंग्रेजों को समेटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

ज‍िसका नमूना इंग्लैंड की पहली पारी में दिख चुका है. 92 रन बिना विकेट खोकर बनाने वाली इंग्लैंड की टीम 51.2 ओवर्स में 247 के स्कोर पर न‍िपट गई थी.

