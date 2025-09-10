भारत-पाक मैच से पहले दुबई के बिजनेसमैन ने मचाई हलचल, अकेले खरीद लिए सैकड़ों टिकट, जानें वजह

एशिया कप 2025 का रोमांच अब शुरू हो गया है. 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच भी होना है, जिसको लेकर अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस महामुकाबले को देखने को लिए टिकटों की मारामारी भी हो रही है. इसी बीच, दुबई के बिजनेसमैन अनीस साजन, जो डेन्यूब ( Danube) ग्रुप के वाइस-चेयरमैन हैं, उन्होंने एशिया कप के लिए 700 टिकट खरीदी है. इन टिकटों को उन्होंने अपने कर्मचारियों में बांटा है. उन्होंने बताया कि ये टिकट खासतौर पर ब्लू-कॉलर वर्कर्स को दिए जा रहे हैं ताकि वे लाइव क्रिकेट का अनुभव कर सकें.

कंपनी ने हाई-प्रोफाइल मैचों के लिए कई टिकट खरीदे हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को अबू धाबी के शेख ज़ायेद स्टेडियम में अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच से हुई. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई, अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश, ओमान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं. सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

भारत-पाक मैच के लिए 100 टिकटें खरीदीं

अनीस साजन ने खलीज टाइम्स से कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के लिए 100 टिकट अलग रखे हैं. इसके अलावा, 100 टिकट सुपर-4 स्टेज और 100 टिकट फाइनल के लिए भी रिज़र्व किए गए हैं. भारत-पाक मैच का न्यूनतम टिकट मूल्य ₹8,742.47 है, जबकि इसकी कीमत ₹8 लाख तक जा सकती है.

साजन ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों को सम्मान देने और उनकी मेहनत को सराहने के लिए उठाया गया है. साथ ही यह उनकी मनोबल बढ़ाने और उन्हें यादगार अनुभव देने का अवसर है. ग्रुप में वर्तमान में 2,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और टिकट वितरण में पारदर्शिता के लिए लकी ड्रॉ रखा गया है.

