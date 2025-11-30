डेवाल्ड ब्रेविस ने उड़ते हुए एक हाथ से लपका कैच, ऋतुराज रह गए सन्न, देखें VIDEO

साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने ओपनिंग ODI में शानदार चमक बिखेरी, जब उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 14 गेंदों में 8 रन पर आउट करने के लिए बैकवर्ड पॉइंट पर एक हाथ का डाइविंग कैच पकड़ा. दाईं ओर पूरी तरह उड़ते हुए, ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका को वह सफलता दिलाई. ब्रेविस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

ब्रेविस ने ये कैच ऐसे समय में पकड़ा जब टीम इंडिया रोहित शर्मा का विकेट खो चुकी थी. रोहित और विराट के बीच 136 रनों की साझेदारी हुई थी. रोहित जब 57 रन बनाकर आउट हुए तो उनकी जगह ऋतुराज आए. जो लंबे समय बाद वनडे में खेल रहे थे. लेकिन ब्रेविस ने ऋतुराज को लंबी पारी नहीं खेलने दी और शानदार कैच लपककर उन्हें 8 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया.

Dewald Brevis flying at point 🤩pic.twitter.com/Uuq5FLfRVS — Werner (@Werries_) November 30, 2025

रोहित ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

इस मैच में रोहित शर्मा ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ा. वह ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. 349 छक्कों के साथ मैच में उतरने वाले रोहित ने 15वें ओवर में प्रेनेलन सुब्रायन पर दो लंबे छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी की बराबरी की, और फिर मार्को जानसेन को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल मारकर अपना 352वां छक्का लगाया, जो अफरीदी से कहीं कम पारियों में आया. रोहित अंततः 50 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए.



उधर कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया. कोहली ने अब इंटरनेशनल करियर में 83 शतक लगा दिए हैं. कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल ने कमान संभाली और 60 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को 350 रनों का लक्ष्य दिया.

रांची वनडे में भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

