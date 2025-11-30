scorecardresearch
 
घुटने पर बैठकर कोहली के छुए पैर, रांची में 'विराट' शतक देख मैदान में उतरा जबरा फैन, देखें VIDEO

विराट कोहली ने रांची ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां ODI शतक जड़ा. जश्न मनाते वक्त एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा. कोहली ने 135 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. रोहित शर्मा के साथ उनकी 136 रनों की बड़ी साझेदारी हुई. रांची में यह कोहली का तीसरा शतक था.

रांची में मैदान पर पहुंचा विराट कोहली का जबरा फैन (Photo: ITG)
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुए पहले वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन किया. कोहली ने सिर्फ 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिसमें सात छक्के के अलावा 11 चौके शामिल रहे. कोहली ने छक्के के साथ फिफ्टी तो चौके के साथ सेंचुरी पूरी की. 

ये कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का 52वां शतक रहा. इस शतक के साथ कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए थे.

मैदान में पहुंचा कोहली का फैन, छुए पैर

शतक पूरा होने के बाद कोहली जश्न मना ही रहे थे कि एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर मैदान में पहुंच गया. वह फैन कोहली के पास पहुंचा, घुटनों पर बैठकर उनके पैर छूने लगा जिसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: हवा में उछले, रिंग को चूमा... कोहली ने शतक जड़कर दिया ऐसा रिएक्शन, VIDEO

रोहित के साथ की शानदार साझेदारी

विराट कोहली ने रोहित शर्मा (51 गेंदों में 57 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 गेंदों में 136 रनों की विशाल साझेदारी की. इस दौरान रोहित ने ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. रोहित ने आफरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया जब उन्होंने मार्को जानसन की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका लगाया. यह रांची में उनका तीसरा शतक भी था, इससे पहले वह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां शतक जड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने जड़ा 83वां शतक... रांची में फिर गरजा किंग का बल्ला, कई रिकॉर्ड ध्वस्त

आखिरकार उन्हें नैंड्रे बर्गर ने धीमी गेंद पर चकमा देकर 135 (120) के स्कोर पर आउट कर दिया. कोहली के आउट होने पर दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया. उनकी इस शानदार पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

---- समाप्त ----
