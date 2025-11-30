घुटने पर बैठकर कोहली के छुए पैर, रांची में 'विराट' शतक देख मैदान में उतरा जबरा फैन, देखें VIDEO

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुए पहले वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन किया. कोहली ने सिर्फ 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिसमें सात छक्के के अलावा 11 चौके शामिल रहे. कोहली ने छक्के के साथ फिफ्टी तो चौके के साथ सेंचुरी पूरी की.
ये कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का 52वां शतक रहा. इस शतक के साथ कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए थे.
मैदान में पहुंचा कोहली का फैन, छुए पैर
शतक पूरा होने के बाद कोहली जश्न मना ही रहे थे कि एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर मैदान में पहुंच गया. वह फैन कोहली के पास पहुंचा, घुटनों पर बैठकर उनके पैर छूने लगा जिसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
रोहित के साथ की शानदार साझेदारी
विराट कोहली ने रोहित शर्मा (51 गेंदों में 57 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 गेंदों में 136 रनों की विशाल साझेदारी की. इस दौरान रोहित ने ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. रोहित ने आफरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया जब उन्होंने मार्को जानसन की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका लगाया. यह रांची में उनका तीसरा शतक भी था, इससे पहले वह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां शतक जड़ चुके हैं.
आखिरकार उन्हें नैंड्रे बर्गर ने धीमी गेंद पर चकमा देकर 135 (120) के स्कोर पर आउट कर दिया. कोहली के आउट होने पर दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया. उनकी इस शानदार पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे.