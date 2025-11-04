'ये 7 घंटे ऐसा खेलो... ', WC फाइनल से पहले कोच मजूमदार ने ऐसे भरा था हरमन ब्रिगेड में जोश

भारत की महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत से पहले, टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने खिलाड़ियों को वही जोश से भरने वाला संदेश दिया, जैसा 2007 की मशहूर फिल्म ‘चक दे इंडिया’ में कबीर खान यानी एक्टर शाहरुख खान ने दिया था.

फिल्म में कबीर खान ने कहा था कि टीम को अगली 70 मिनट सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना है. ठीक उसी तरह, मजूमदार ने महिला विश्व कप फाइनल से पहले खिलाड़ियों से कहा कि वे “सात घंटे” तक बाहरी दुनिया की बातों से खुद को काट लें और अपनी कहानी खुद लिखें.

फाइनल से पहले क्या बोले थे मजूमदार

फाइनल से पहले टीम इंडिया जब नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में सर्कल में खड़ी थी, तब मजूमदार ने कहा, 'सात घंटे के लिए हम सब शोर को काट देंगे. हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे. हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे. सात घंटे और उसमें रहकर हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे. अब और कोई नहीं लिखेगा हमारी कहानी. हम खुद अपनी कहानी लिखेंगे. अगले सात घंटे हम इतिहास रचेंगे.'

ऐसा रहा फाइनल मैच

वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने शफाली वर्मा की तूफानी 87 (78 गेंदों में) और दीप्ति शर्मा की 58 रनों की बदौलत 298/7 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान लॉरा के शतक (101, 98 गेंद) के बावजूद 246 रन पर ढेर हो गई. भारत ने यह मैच 52 रन से जीतकर इतिहास रच दिया. महिला टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया.

जीत के बाद क्या बोले कोच मजूमदार

जीत के बाद मजूमदार ने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा… यह अब तक समझ में नहीं आया है. यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है. लड़कियों ने बेहद मेहनत की है और वे हर सम्मान की हकदार हैं. उन्होंने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने हारों को हार नहीं माना, बस ऐसे मैच समझे जिन्हें हम फिनिश नहीं कर पाए. हम ज़्यादातर मैचों में हावी रहे. कुछ अड़चनें आईं, लेकिन हम टूर्नामेंट में टिके रहे. और आज हम विश्व चैंपियन हैं. यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है.'

---- समाप्त ----