वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला टीम के लिए विक्ट्री परेड होगी या नहीं, जानें BCCI का प्लान

आईसीसी बैठक 7 नवंबर तक दुबई में चलेगी, और तब तक भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न टल गया है. फिलहाल कोई विजय जुलूस नहीं होगा. बीसीसीआई अधिकारी ने बताया कि महिला टीम के सम्मान समारोह की योजना आईसीसी बैठक के बाद बनेगी.

साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने जीता वर्ल्ड कप खिताब (Photo: BCCI)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद विक्ट्री परेड का आयोजन फिलहाल अभी नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी की बैठक 7 नवंबर को दुबई में समाप्त होगी, और उसके बाद ही बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी भारत लौटेंगे. जिसके चलते विक्ट्री परेड नहीं होगी.

बता दें की भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा. जिसके चलते हरमनप्रीत कौर की टीम ने अपना पहला विश्व कप ट्रॉफी जीता. लेकिन जश्न के लिए इंतजार करना होगा.

भारत महिला टीम के लिए कोई विजय जुलूस नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की है कि कोई विजय जुलूस नहीं होगा. जब पुरुष टीम ने 2024 टी20 विश्व कप जीता और 11 साल के ट्रॉफी रहित सूखे को खत्म किया, तो जीत का जश्न मुंबई में एक ओपन बस विजय जुलूस के साथ मनाया गया था, जो वानखेड़े स्टेडियम में समाप्त हुआ था. लेकिन महिला टीम को यह मौका नहीं मिलेगा, कम से कम अभी नहीं.

आईसीसी बैठक के बाद बीसीसीआई बनाएगा कार्यक्रम

चूंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की एक बैठक पहले से ही 4 से 7 नवंबर तक दुबई में निर्धारित है, बीसीसीआई का ध्यान फिलहाल उसी पर केंद्रित है. इस बैठक के बाद जश्न की प्लानिंग हो सकती है. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है.

