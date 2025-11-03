वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला टीम के लिए विक्ट्री परेड होगी या नहीं, जानें BCCI का प्लान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद विक्ट्री परेड का आयोजन फिलहाल अभी नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी की बैठक 7 नवंबर को दुबई में समाप्त होगी, और उसके बाद ही बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी भारत लौटेंगे. जिसके चलते विक्ट्री परेड नहीं होगी.

बता दें की भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा. जिसके चलते हरमनप्रीत कौर की टीम ने अपना पहला विश्व कप ट्रॉफी जीता. लेकिन जश्न के लिए इंतजार करना होगा.

भारत महिला टीम के लिए कोई विजय जुलूस नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की है कि कोई विजय जुलूस नहीं होगा. जब पुरुष टीम ने 2024 टी20 विश्व कप जीता और 11 साल के ट्रॉफी रहित सूखे को खत्म किया, तो जीत का जश्न मुंबई में एक ओपन बस विजय जुलूस के साथ मनाया गया था, जो वानखेड़े स्टेडियम में समाप्त हुआ था. लेकिन महिला टीम को यह मौका नहीं मिलेगा, कम से कम अभी नहीं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'क्रिकेट सबका खेल...', ट्रॉफी के साथ सो रहीं कप्तान हरमनप्रीत ने दिया बड़ा संदेश

आईसीसी बैठक के बाद बीसीसीआई बनाएगा कार्यक्रम

चूंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की एक बैठक पहले से ही 4 से 7 नवंबर तक दुबई में निर्धारित है, बीसीसीआई का ध्यान फिलहाल उसी पर केंद्रित है. इस बैठक के बाद जश्न की प्लानिंग हो सकती है. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है.

---- समाप्त ----