Cameron Bancroft: बॉल पर चीते की तरह झपटा ये प्लेयर, हवा में ऐसे लपका कैच, Video

बिग बैश लीग में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार (13 जनवरी) को सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स का मुकाबला हुआ, जहां पर्थ की टीम नौ विकेट से विजयी हुई. सिडनी में हुए इस मुकाबले में पर्थ की जीत के हीरो कैमरन बैनक्रॉफ्ट रहे जिन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. बैनक्रॉफ्ट ने अर्धशतकीय पारी खेलने के अलावा एक ऐसा कैच लिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

बैनक्रॉफ्ट ने ये कैच नाथन मैकएंड्रयू का लिया था. सिडनी की पारी के 19वें ओवर में एंड्रयू टाय की चौथी गेंद को मैकएंड्रयू ने डीप-मिडविकेट की तरफ पुल शॉट मारा. तब ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी. लेकिन बैनक्रॉफ्ट के इरादे कुछ और थे. बैनक्रॉफ्ट ने पहले लॉन्ग-ऑन दिशा से अपने दाएं ओर दौड़ लगाई और हवा में गोता लगाते हुए दोनों हाथों से कैच को लपक लिया. नाथन मैकएंड्रयू भी कैच आउट होने पर हैरान दिखे.

Precision and beauty, Cameron Bancroft flies like Superman right up against the rope to reel in this stunner! #BBL12@BKTtires | #GoldenMoment pic.twitter.com/cyGj6A7HwL