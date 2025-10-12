'...इतना मत पीटो', भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे ब्रायन लारा, यशस्वी जायसवाल से की ये गुजारिश

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच नई दिल्ली में खेला जा रहा है. पहली इनिंग में भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ 175 रनों की पारी खेली. हालांकि, रन आउट होने के चलते वो दोहरा शतक नहीं बना सके. लेकिन ड्रेसिंग रूम में यशस्वी के साथ एक मजेदार वाकया हुआ.

दरअसल, खेल के बाद दूसरे दिन वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा भारतीय ड्रेसिंग रूम पहुंचे और जायसवाल से हंसी-मज़ाक में बोले 'हमारे गेंदबाज़ों को इतना मत पीटो!' यह बात सुनकर सभी खिलाड़ी हंस पड़े और लारा व जायसवाल के बीच गर्मजोशी भरा आलिंगन हुआ. यह पल दो पीढ़ियों की बल्लेबाज़ी प्रतिभा के बीच सम्मान का खूबसूरत उदाहरण बन गया.

बाद में अपने खेल के बारे में बात करते हुए जायसवाल ने कहा, 'मैं हमेशा टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलने की कोशिश करता हूं. अगर मैं सेट हूं, तो कोशिश करता हूं कि जितना लंबा खेल सकूं, खेलूं. यही मेरा माइंडसेट है. अगर शुरुआत अच्छी है, तो उसे बड़ा बनाना है.'

यशस्वी ने 22 चौके जड़े

जायसवाल ने अपनी पारी में 22 चौके जड़े और जबरदस्त संयम दिखाया. हालांकि, दूसरे दिन शुभमन गिल के साथ रन आउट होने के कारण वे डबल सेंचुरी से चूक गए, लेकिन तब तक वे वेस्टइंडीज पर पूरी तरह हावी हो चुके थे. गिल ने शानदार 129 रनों की नाबाद पारी खेली, जिससे भारत ने अपनी पारी 518/5 पर घोषित की.

गेंदबाज़ी में कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके, जबकि रवींद्र जडेजा ने भी धारदार गेंदबाजी की. वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर ढेर हो गई. भारत ने फॉलोऑन दे दिया.

विराट कोहली के इस खास क्लब में हुए शामिल यशस्वी

यशस्वी ने दूसरी बार भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 150 प्लस रन बनाए हैं. इससे पहले उन्होंने 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 179 रन बनाए थे. भारतीय धरती पर यशस्वी के अलावा विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे. कोहली ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच के पहले दिन 151 रन बनाए थे. वहीं कोहली ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के पहले दिन 156 रन बना डाले थे.

टेस्ट मैच के पहले दिन सर्वाधिक रन (भारतीय ओपनर)

192 वसीम जाफर vs पाकिस्तान, कोलकाता, 2007

190 शिखर धवन vs श्रीलंका, गॉल, 2017

179 यशस्वी जायसवाल vs इंग्लैंड, विशाखापत्तनम, 2024

173 यशस्वी जायसवाल vs वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025 *

167 गौतम गंभीर vs श्रीलंका, कानपुर, 2009

यशस्वी जायसवाल के टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजों ने कुल 13 शतक लगाए हैं. इनमें से सात शतक यशस्वी के नाम पर दर्ज हैं. बाकी के भारतीय ओपनर्स ने मिलकर 6 शतक जड़े. इसी अवधि में किसी दूसरी टीम्स के लिए सर्वाधिक शतक बेन डकेट (4) ने जड़े.

