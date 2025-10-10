यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट के पहले दिन लगाई रिकॉर्ड्स की झड़़ी, इस मामले में विराट कोहली की भी बराबरी की

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन (10 अक्टूबर) भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया. यशस्वी ने 253 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 173 रन बनाए हैं, जिसमें 22 चौके शामिल रहे. यशस्वी के टेस्ट करियर का ये सातवां शतक रहा.
यह भी पढ़ें: दिल्ली टेस्ट का पहला दिन यशस्वी के नाम, दोहरे शतक के करीब पहुंचे, स्टम्प तक भारत का स्कोर 318/2
देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में 5वीं बार 150 या उससे ज्यादा की इनिंग्स खेलने में सफल रहे हैं. 24 साल से पहले टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी से ज्यादा 150 प्लस स्कोर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने बनाए थे. ब्रैडमैन ने 8 मौकों पर ये उपलब्धि हासिल की.
24 साल की उम्र से पहले केवल तीन खिलाड़ियों ने ही यशस्वी जायसवाल से ज्यादा टेस्ट शतक बनाए. डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11), और गारफील्ड सोबर्स (9) इस मामले में यशस्वी से आगे हैं. जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलिस्टेयर कुक और केन विलियमसन ने भी सात-सात शतक लगाए थे.
विराट कोहली के इस खास क्लब में हुए शामिल
यशस्वी ने दूसरी बार भारत में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 150 प्लस रन बनाए हैं. इससे पहले उन्होंने 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 179 रन बनाए थे. भारतीय धरती पर यशस्वी के अलावा विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे. कोहली ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच के पहले दिन 151 रन बनाए थे. वहीं कोहली ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के पहले दिन 156 रन बना डाले थे.
टेस्ट मैच के पहले दिन सर्वाधिक रन (भारतीय ओपनर)
192 वसीम जाफर vs पाकिस्तान, कोलकाता, 2007
190 शिखर धवन vs श्रीलंका, गॉल, 2017
179 यशस्वी जायसवाल vs इंग्लैंड, विशाखापत्तनम, 2024
173 यशस्वी जायसवाल vs वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025 *
167 गौतम गंभीर vs श्रीलंका, कानपुर, 2009
यशस्वी जायसवाल के टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजों ने कुल 13 शतक लगाए हैं. इनमें से सात शतक यशस्वी के नाम पर दर्ज हैं. बाकी के भारतीय ओपनर्स ने मिलकर 6 शतक जड़े. इसी अवधि में किसी दूसरी टीम्स के लिए सर्वाधिक शतक बेन डकेट (4) ने जड़े.
बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाजों के बीच सबसे बड़ी साझेदारियां (टेस्ट क्रिकेट)
300 सौरव गांगुली & युवराज सिंह (5वें विकेट) vs पाकिस्तान, बेंगलुरु, 2007
222 ऋषभ पंत & रवींद्र जडेजा (छठे विकेट) vs इंग्लैंड, बर्मिंघम, 2022
204 ऋषभ पंत & रवींद्र जडेजा (7वें विकेट) vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2019
203* रवींद्र जडेजा & वॉशिंगटन सुंदर (5वें विकेट) vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2025
193 यशस्वी जायसवाल & साई सुदर्शन (दूसरे विकेट) vs वेस्टइंडीज, दिल्ली, 2025