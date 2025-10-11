scorecardresearch
 

Feedback

क्या नॉटआउट थे यशस्वी जायसवाल? अंपायर ने जल्दबाजी में उठाई उंगली, मैदान पर दिखी तनातनी

दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रन आउट होने के बाद नाराज दिखे और उनकी कप्तान शुभमन गिल से कुछ बातचीत हुई. यशस्वी मैदान छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अंपायर ने पवेलियन लौटने को कहा.

Advertisement
X
दिल्ली टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने पर हुआ बवाल. (Photo: AFP/Getty Images)
दिल्ली टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने पर हुआ बवाल. (Photo: AFP/Getty Images)

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया हैं. यशस्वी ने भारत की पहली पारी में 258 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 22 चौके लगाए. 23 वर्षीय यशस्वी के पास दोहरा शतक बनाने का मौका था, लेकिन वो रन-आउट हो गए.

यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जिसके चलते ये विकेट गिरा. जेडन सील्स की एक फुलर लेंथ को यशस्वी ने मिड-ऑफ की तरफ खेला. यशसवी को लगा कि यहां एक रन बनता है, जो था नहीं. यशस्वी ने रन लेने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन शभमन गिल ने कोई संकेत नहीं दिया, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई. बाद में यशस्वी ने क्रीज पर वापस लौटने का प्रयास किया. इसी बीच तेजनारायण चंद्रपॉल ने तेजी से गेंद को पकड़ा और विकेटकीपर टेविन इमलाच के पास गेंद को पहुंचाया. इमलाच ने स्टम्प बिखेर दिए और यशस्वी को रन आउट होना पड़ा.

मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जल्दबाजी में उंगली खड़ी कर दी. हालांकि यहां पर रिचर्ड इलिंगवर्थ को तीसरे अंपायर के पास जाना चाहिए था क्योंकि मामला काफी क्लोज लग रहा था. यशस्वी जायसवाल तो निश्चित रूप से क्रीज से थोड़े बाहर थे, लेकिन वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच से लगभग गलती हो गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Yashasvi Jaiswal
शुभमन संग हुआ कन्फ्यूजन और रन आउट हो गए यशस्वी, VIDEO 
Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal ने कुछ इस तरह मनाया शतक का जश्न! 
Shubman Gill
LIVE: शुभमन गिल की शानदार बैटिंग, लंच के समय भारत का स्कोर 427/4 
Yashasvi Jaiswal
यशस्वी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़़ी, कोहली की भी बराबरी की 
Yashasvi Jaiswal
दिल्ली टेस्ट का पहला दिन यशस्वी के नाम, भारत का स्कोर 318/2 

वेस्टइंडीज की टीम भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि मामला तीसरे अंपायर को रेफर किया जाएगा, लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उंगली खड़ी कर दी थी. आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल थोड़ी देर तक वहीं रुके रहे, लेकिन फिर उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा. यशस्वी ने गुस्से में माथा थपथपाया और कप्तान शुभमन गिल से थोड़ी बहुत बहस भी की. अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उन्हें पवेलियन लौटने का निर्देश दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement