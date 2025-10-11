क्या नॉटआउट थे यशस्वी जायसवाल? अंपायर ने जल्दबाजी में उठाई उंगली, मैदान पर दिखी तनातनी

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया हैं. यशस्वी ने भारत की पहली पारी में 258 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 22 चौके लगाए. 23 वर्षीय यशस्वी के पास दोहरा शतक बनाने का मौका था, लेकिन वो रन-आउट हो गए.
यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जिसके चलते ये विकेट गिरा. जेडन सील्स की एक फुलर लेंथ को यशस्वी ने मिड-ऑफ की तरफ खेला. यशसवी को लगा कि यहां एक रन बनता है, जो था नहीं. यशस्वी ने रन लेने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन शभमन गिल ने कोई संकेत नहीं दिया, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई. बाद में यशस्वी ने क्रीज पर वापस लौटने का प्रयास किया. इसी बीच तेजनारायण चंद्रपॉल ने तेजी से गेंद को पकड़ा और विकेटकीपर टेविन इमलाच के पास गेंद को पहुंचाया. इमलाच ने स्टम्प बिखेर दिए और यशस्वी को रन आउट होना पड़ा.
मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जल्दबाजी में उंगली खड़ी कर दी. हालांकि यहां पर रिचर्ड इलिंगवर्थ को तीसरे अंपायर के पास जाना चाहिए था क्योंकि मामला काफी क्लोज लग रहा था. यशस्वी जायसवाल तो निश्चित रूप से क्रीज से थोड़े बाहर थे, लेकिन वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच से लगभग गलती हो गई थी.
वेस्टइंडीज की टीम भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि मामला तीसरे अंपायर को रेफर किया जाएगा, लेकिन अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उंगली खड़ी कर दी थी. आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल थोड़ी देर तक वहीं रुके रहे, लेकिन फिर उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा. यशस्वी ने गुस्से में माथा थपथपाया और कप्तान शुभमन गिल से थोड़ी बहुत बहस भी की. अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उन्हें पवेलियन लौटने का निर्देश दिया.