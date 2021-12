IPL 2022: नए सीजन में चैम्पियन बनने की तैयारी, हैदराबाद टीम में इस दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन अगले साल मार्च-अप्रैल में खेला जाना है. इसमें दो नई टीमें भी शामिल होंगे. नए सीजन के लिए मेगा ऑक्शन होगा. यह फरवरी में हो सकता है. इस नए सीजन में सभी टीमों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. इसी कड़ी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक दिग्गज प्लेयर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

यह दिग्गज वेस्टइंडीज के लीजेंड ब्रायन लारा हैं. सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने लारा को टीम में रणनीतिक सलाहकार और बैटिंग कोच की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. फ्रेंचाइजी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दी है.

टीम के कोच होंगे टॉम मूडी

सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मुख्य कोच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टॉम मूडी होंगे. फ्रेंचाइजी ने बताया कि सपोर्ट स्टाफ में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमन कैटिच, साउथ अफ्रीका के पूर्व पेसर डेल स्टेन, श्रीलंका के लीजेंड ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमंग बदानी को जगह मिली है.

