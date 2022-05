Brendon McCullum England Test Team Coach: ब्रैंडन मैक्कुलम बने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच, अभी IPL का हैं हिस्सा

इंग्लैंड की टेस्ट टीम को नया हेड कोच मिला है. न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैक्कुलम को नया हेड कोच नियुक्त किया गया है. गुरुवार को इंग्लैंड क्रिकेट ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है. ब्रैंडन मैक्कुलम इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच हैं.

Say hello to our new boss! 👋@Bazmccullum | #EnglandCricket pic.twitter.com/T6CiX5OgE5