आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था. एशिया कप 2025 का धमाकेदार आगाज आज से होने वाला है. टी20 प्रारूप में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के मुकाबले से अपने सफर की शुरुआत करेगा. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ताकि एशियाई टीमें अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर सके.

कुल आठ टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. (ग्रुप A )में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान हैं, जबकि (ग्रुप B) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग शामिल हैं. प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की अन्य तीन टीमों से एक-एक बार भिड़ेगी और दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में पहुंचेंगी. सुपर फोर राउंड के बाद शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 फाइनल में आमने-सामने होंगी.

यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 से पहले, आइए नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट में बने 5 शानदार टी20 रिकॉर्ड्स पर -

1. टी20 एशिया कप में किन दो बल्लेबाजों ने बनाए शतक

भारत के विराट कोहली और हॉन्ग कॉन्ग के बाबर हयात अब तक पुरुषों के टी20 एशिया कप में शतक लगाने वाले दो बल्लेबाज हैं. कोहली ने सितंबर 2022 में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंदों पर नाबाद 122 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे. उनकी बदौलत टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/2 रन बनाए और अफगानिस्तान को सिर्फ 111/8 पर ही आउट कर दिया.

वहीं, बाबर हयात ने 2016 एशिया कप के क्वालिफाइंग ग्रुप मैच में ओमान के खिलाफ फतुल्लाह में 60 गेंदों पर 122 रनों की आतिशी पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 7 छक्के जड़े. हालांकि उनकी यह शानदार पारी बेकार गई क्योंकि हॉन्ग कॉन्ग 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 175/7 तक ही पहुंच सका और ओमान ने यह मैच 5 रनों से जीत लिया.

2. टी20 एशिया कप मैच में 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टी20 एशिया कप में 5 विकेट झटकने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. सितंबर 2022 में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने केवल 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे. यही वह मैच था जिसमें विराट कोहली ने 122 रनों की पारी खेली थी. भुवनेश्वर ने उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर 26 रन दिए थे. उनके अलावा शाहदाब खान, मोहम्मद नबी, लसिथ मलिंगा, प्रमोद मदुशन और आमिर कलीम जैसे गेंदबाज भी टी20 एशिया कप में 4-4 विकेट ले चुके हैं.

3. टी20 एशिया कप में किन-किन बल्लेबाजों के 200+ रन

अब तक पुरुषों के टी20 एशिया कप में चार बल्लेबाजो ने 200 से अधिक रन बनाए हैं. इस सूची में सबसे आगे विराट कोहली हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनके बाद मोहम्मद रिजवान 281 रन (1 अर्धशतक) के साथ दूसरे स्थान पर हैं. रोहित शर्मा 271 रन (2 अर्धशतक) के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि हॉन्ग कॉन्ग के बाबर हयात 235 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 196 रनों के साथ इस क्लब में शामिल होने के बहुत करीब हैं.

4. टी20 एशिया कप में 6 गेंदबाजों के 10+ विकेट

पुरुषों के टी20 एशिया कप में अब तक 6 गेंदबाज 10 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. इस सूची में सबसे ऊपर भारत के भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट झटके हैं, उनके बाद यूएई के अमजद जावेद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 12 विकेट हासिल किए. इसके अलावा बांग्लादेश के अल-अमीन हुसैन, यूएई के मोहम्मद नवेद, भारत के हार्दिक पंड्या और अफगानिस्तान के राशिद खान 11-11 विकेट के साथ सूची में शामिल हैं.

5. टी20 एशिया कप में चार 100+ साझेदारियां

अब तक पुरुषों के टी20 एशिया कप में चार बार 100+ रन की साझेदारी दर्ज हुई है. इनमें सबसे बड़ी साझेदारी भारत के विराट कोहली और केएल राहुल की है, जिन्होंने 2022 में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़े थे. उसी साल शारजाह में पाकिस्तान के फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 116 रन बनाए. 2016 में मीरपुर में शोएब मलिक और उमर अकमल ने यूएई के खिलाफ चौथे विकेट के लिए नाबाद 114 रनों की साझेदारी की थी. वहीं श्रीलंका के दिनेश चांडीमल और तिलकरत्ने दिलशान ने उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़े थे.

र‍िपोर्ट: चाहत अरोड़ा

---- समाप्त ----