'ये भारत सरकार की पॉलिसी, इसलिए...', IND vs PAK मैच के विरोध पर BCCI की सफाई

भारत-पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले से पहले BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टीम जीत के लिए पूरी ताक़त लगाएगी और यह पिछले अप्रिय घटनाक्रमों का करारा जवाब होगा. उन्होंने साफ़ किया कि भारत सरकार की नीति के कारण बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलना अनिवार्य है.

रविवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत. (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर यानी रविवार को भारत-पाकिस्तान का मुकाबला होना है. इस मैच से पहले सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच के बहिष्कार को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है. लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस मुकाबले से पीछे नहीं हटा जा सकता है.

इसी बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान सामने आया है. आजतक से बातचीत में देवजीत ने कहा, 'कल के मैच के लिए बतौर BCCI सचिव हम अपनी टीम को शुभकामनाएं देते हैं. हमें भरोसा है कि खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत से उतरेंगे और यह उन घटनाओं का करारा जवाब होगा, जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते. भारत को भले ही ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना भारत सरकार की नीति है. इसी वजह से हम इन मैचों से इंकार नहीं कर सकते.'

पूर्व खेल मंत्री ने भी दिया था बयान

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा साझा एक वीडियो में पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'जब एसीसी या आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं तो देशों के लिए खेलना अनिवार्य हो जाता है. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा या मैच छोड़ना पड़ेगा और अंक दूसरी टीम को मिल जाएंगे. लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता. हमने वर्षों पहले यह तय कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, हम द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे.'

हालांकि,  इस मुकाबले को लेकर विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है. कई जगह इस मुकाबले से पहले पुतले जलाए गए. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसकी आलोचना की है और सरकार से इस मुकाबले के बहिष्कार की अपील की है.

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, टाई:1 
*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था. 

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20) एश‍िया कप 
कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 1, भारत जीता: 2 

भारत vs पाकिस्तान हेड टू हेड @दुबई 
कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 2, भारत जीता: 1 

---- समाप्त ----
