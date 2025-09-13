scorecardresearch
 

'BCCI की फैमिली से कोई मरा नहीं इसलिए...', IND-PAK मैच से पहले छलका शुभम द्विवेदी की पत्नी का दर्द

पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के बहिष्कार की पुरजोर अपील की. उन्होंने तर्क दिया कि इस मैच से मिलने वाला राजस्व सीधे तौर पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देगा. उन्होंने बीसीसीआई, सरकार, प्रायोजकों और टीवी चैनलों की कड़ी आलोचना की, जो इस मैच को आयोजित करने और प्रसारित करने में शामिल हैं.

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्हें भुला दिया गया (Photo: ITG)
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में महामुकाबला होने जा रहा है. एक साल बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ग्राउंड में भीड़ने जा रहा है. आखिरी मैच दोनों के  बीच 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था. इसमें भारत की जीत हुई थी. अब आईसीसी इवेंट एशिया कप में दोनों भिड़ने वाले हैं जिसपर दुनिया भर की फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं. 

हालांकि, कई फैंस और राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर कड़ा विरोध जताया है. पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भी इस मैच को लेकर निराशा जताई है. 

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए, ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि बीसीसीआई को यह स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेले. यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गलती है. मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई ने 26 परिवारों की शहादत की भावनाओं को समझा है. क्योंकि उनके परिवार से कोई मरा नहीं है. 

उन्होंने कहा, क्रिकेटर्स में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज्यादा होना चाहिए. इसी वजह से क्रिकेट को एक नेशनल गेम माना जाता है, जबकि हॉकी हमारा असली नेशनल गेम है. इसके बावजूद एक-दो क्रिकेटर्स को छोड़कर कोई नहीं आया. हमें इंडिया-पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर JK स्टूडेंट एसोसिएशन ने छात्रों के लिए जारी की ये एडवाइजरी

बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स पर भी उठाए सवाल

ऐशान्या द्विवेदी ने बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स पर सवाल खड़ा किए हैं. उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल्स जैसे सोनी, जो मैच को दिखाएगा, उनके पास इंसानियत और 26 लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है. यह सब केवल रेवेन्यू के लिए हो रहा है, जबकि रेवेन्यू पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए जाएगा.

उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है. अगर हम मैच खेलेंगे तो उन्हें रेवेन्यू मिलेगा, जिससे वे और मजबूत होंगे और हमारे देश पर हमले कर सकते हैं. लोग बॉयकॉट कर सकते हैं-मैच न देखें, टीवी ऑन न करें. इससे पाकिस्तान की व्यूअरशिप और पैसे कम होंगे, और शायद बदलाव आ सके.

सरकार के स्टैंड पर क्या बोलीं ऐशान्या द्विवेदी?

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच सीधे भारत में नहीं हुआ, लेकिन बीसीसीआई ने दुबई में मैच का रास्ता निकाला. मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पाकिस्तान को एशिया वर्ल्ड कप में शामिल किया गया. मैंने रिक्वेस्ट की कि यह मैच नहीं होना चाहिए. शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आम लोग इसे सुनें और मैच को बॉयकॉट करें.

