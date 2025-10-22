बंजर पिच, वर्ल्ड रिकॉर्ड और सुपर ओवर... बांग्लादेश-वेस्टइंडीज का मैच थ्रिलर मूवी से कम नहीं था!

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर (मंगलवार) को मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया. ये मुकाबला सुपर ओवर में गया, जहां वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला 23 अक्टूबर (गुरुवार) को इसी मैदान पर खेला जाएगा.
इस दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी सात विकेट पर 213 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर इतना ही स्कोर बनाया. आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को 3 रन बनाने थे, यहां बांग्लादेश की टीम जीत जाती. लेकिन विकेटकीपर नुरुल हसन ने खैरी पियरे का आसान सा कैच टपका दिया. इसी बीच वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर लिए और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया. सुपर ओवर में वेस्टइंडीज ने 10 रन बनाए, यानी बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रन बनाने थे. बांग्लादेशी टीम सिर्फ 9 रन बना सकी और उसने मुकाबला गंवा दिया.
बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज में इस्तेमाल की जा रही पिच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. दोनों मैचों में पिच काफी बंजर दिखी और इसे स्पिनर्स के मुफीद बनाया गया था. पिट पर घास का एक तिनका नहीं दिख रहा था. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी पिच को लेकर सवाल उठाए.
देखा जाए तो वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में 50 ओवर्स केवल स्पिनर्स से फेंकवाए. वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब एक इनिंग्स में पूरे 50 ओवर्स सिर्फ स्पिन गेंदबाजी हुई. यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज, एलिक अथानाज, खैरी पियरे, अकील हुसैन और गुडाकेश मोती ने 10-10 ओवर्स फेंके.
इस मुकाबले में जितना टर्न और ट्विस्ट आया, वो फैन्स काफी समय तक नहीं भूलेंगे. क्या ही रोमांचक मैच था. टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज का स्कोर 34वें ओवर की समाप्ति पर 133/7 था. लेकिन कप्तान शाई होप और जस्टिन ग्रीव्स (26 रन) के बीच आठवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी ने मेहमान टीम को मुकाबले में वापस लौटाया.
जस्टिन ग्रीव्स के रन आउट के बाद शाई होप को अकील हुसैन (16 रन) का अच्छा साथ मिला. आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 5 रन बनाने थे. सैफ हसन के उस ओवर में अकील शुरुआती दो गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, जिसके चलते मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंचा और आखिरकार सुपर ओवर की नौबत आई. होप 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए, जिन्होंने 67 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके की मदद से नाबाद 53 रन बनाए थे.