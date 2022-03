PAK vs AUS: बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा शतक, पर फैन्स कर रहे कोहली को ट्रोल, जानिए वजह

मौजूदा क्रिकेट के दौर में पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम और टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन विराट कोहली के बीच 'ग्रेट प्लेयर' को लेकर तुलना होती रहती है. इनमें से कोई भी एक बड़ी पारी खेलता है या खराब फॉर्म से गुजरता है, तो चर्चाओं में आ ही जाता है. फैन्स दोनों की तुलना करने लगते हैं.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. बाबर ने दो साल बाद शतक जमाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में 196 रनों की शानदार पारी खेली है. पाकिस्तानी कप्तान ने तो अपने शतक का सूखा खत्म कर लिया है, लेकिन कोहली अब भी जूझ रहे हैं. वह 27 महीने से तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में शतक नहीं लगा सके.

पाकिस्तान के कोहली नहीं हैं बाबर

ऐसे में बाबर ने शतक जमाया, लेकिन ट्रोलर्स के निशाने पर विराट कोहली आ गए हैं. एक यूजर ने फिल्मी पोस्ट शेयर करते हुए कहा- बाबर ने फरवरी 2020 के बाद अपना पहला शतक जमा लिया. अब फैन्स विराट कोहली से पूछ रहे हैं 'कब खून खोलेगा रे तेरा'. एक अन्य यूजर ने लिखा- बाबर आजम पाकिस्तान के विराट कोहली नहीं हैं. अब लोग इस वाक्य को अपने हिसाब से समझ लें.

#BabarAzam𓃵 Overtakes Virat Kohli & now ranked ahead of Kohli in all three formats pic.twitter.com/qwbekO7RPy — Arslan Tyagi (@arsetweets) March 16, 2022

रैंकिंग में पहली बार बाबर ने कोहली को पछाड़ा

वहीं, एक अन्य पाकिस्तानी यूजर ने लिखा- करियर में पहली बार बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से ऊपर पहुंचे हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड क्रिकेट को बाबर आजम लीड कर रहे हैं. दूसरे पाकिस्तानी यूजर ने लिखा- बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि कोहली 9वें नंबर पर फिसल गए.

बाबर ने लगाया फरवरी 2020 के बाद पहला शतक

दरअसल, बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया से पहले अपना पिछला टेस्ट शतक बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी 2020 में लगाया था. तब उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में 143 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने अब अपना शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में लगाया है.

For the first time in his career, Babar Azam is above Virat Kohli in the ICC Test batting ranking.

Indeed it won't be wrong saying that Babar is currently ruling the world of cricket. ❤️#BabarAzam𓃵 #BabarAzam #PAKvAUS pic.twitter.com/8ZPDfBb8lo — Mairy Rajput (@mairyrajput) March 16, 2022

🇵🇰🇮🇳 Babar Azam gets promotion while Virat Kohli demoted in Test Batting Rankings! Babar Azam now stands #8 (743 pts) while Virat Kohli demoted to #9 (742 pts). Indeed it won't be wrong calling the current cricketing decade belongs to Babar Azam! #PAKvAUS — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) March 16, 2022

Virat Kohli double hundred in Test (7) > Babar Azam hundred in Test(6)

But some saying Babar is ahead of Kohli in Tests 🤡#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/6KD0kmoS6X — HARSH (@hstopper12) March 16, 2022

वनडे और टी20 में शतक जमा चुके बाबर आजम

हालांकि इन दोनों शतक के बीच बाबर ने वनडे और टी20 फॉर्मेट में शतक जमाए हैं. दोनों टेस्ट शतक के बीच बाबर ने वनडे में तीन और टी20 में एक शतक लगाया है. उन्होंने अब तक 39 टेस्ट में 6 शतक जमाए हैं. बाबर के नाम 83 वनडे में 14 और 73 टी20 इंटरनेशनल में एक सेंचुरी है.

नवंबर 2019 के बाद कोहली शतक नहीं लग सके

वहीं, दूसरी ओर विराट कोहली ने अपना पिछला शतक नवंबर 2019 में लगाया था. संयोग की बात है कि कोहली ने भी बांग्लादेश के खिलाफ ही सेंचुरी लगाई थी. यह कोलकाता में खेला गया डे-नाइट टेस्ट था. तब कोहली ने 136 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद से अब तक कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक नहीं लगा सके हैं. इस बीच तीनों फॉर्मेट से उनकी कप्तानी जरूर चली गई.

Again people comparing Babar Azam with Virat Kohli,Meanwhile Kohli at age of 22 on Australian home soil. pic.twitter.com/TYSclkQfSs — Harshit (@Bringbackold_18) March 16, 2022

Finally a test hundred for Bobby, but what about Virat Kohli?#BabarAzam𓃵 #Babar pic.twitter.com/AFZxVH5Edo — Cricket Coder (@cricket_coder) March 15, 2022