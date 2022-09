Babar Azam Cover drive: पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे बाबर आजम का कवर ड्राइव, क्लास 9 में पूछा मजेदार सवाल वायरल

Babar Azam Cover drive: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का नाम उनके देश का हर बच्चा जानता है. मगर अब यही बच्चे बाबर आजम को स्कूल की किताबों में भी पढ़ते दिखाई देंगे. यानी अब बाबर को पाकिस्तान के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है.

दरअसल, बाबर आजम का फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है. अब इसी शॉट को पाकिस्तान के स्कूल में क्लास 9 के सिलेबस में शामिल किया गया है. बुक में बाबर आजम के कवर ड्राइव को लेकर एक सवाल पूछा गया है. इस सवाल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्लास 9 की फिजिक्स बुक में पूछा सवाल

बाबर के कवर ड्राइव से जुड़ा सवाल फिजिक्स की बुक में शामिल किया गया है. यह सवाल काफी वायरल हो रहा है. इसमें बच्चों से पूछा गया है, 'बाबर आजम ने अपने बल्ले से कवर ड्राइव लगाने के लिए गेंद को 150J की Kinetic energy (गतिज ऊर्जा) दी है.

A) यदि बॉल का द्रव्यमान 120G हो तो वह किस रफ्तार से बाउंड्री पर जाएगी?

B) 450G द्रव्यमान वाली फुटबॉल को इतनी ही रफ्तार देने के लिए फुटबॉलर को उसे कितनी गतिज ऊर्जा देनी होगी?'

यूजर्स ने इस तरह किया ट्रोल

बता दें कि बाबर आजम के कवर ड्राइव वाले इस सवाल का स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के पत्रकार सिराज हसन ने भी शेयर किया. जिसे फैन्स जमकर वायरल कर रहे हैं. साथ ही कुछ यूजर्स इस पर कमेंट्स करते हुए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं. जबकि कुछ इसे ट्रोल करते दिख रहे हैं. इस पर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, 'बाबर आजम से भी तो पूछ लो कि उसने काइनेटिक एनर्जी का नाम कभी सुना भी है.'

What about the energy consumed and bat speed of Sir Shahid @SAfridiOfficial Khan Afridi's longest ever six ???