807 दिन बाद बाबर आजम के बल्ले से आया शतक, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

बाबर आज़म ने 807 दिनों बाद ODI शतक लगाया और 102* की मैच-विजेता पारी खेलकर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की अजेय बढ़त दिलाई. यह उनका 20वां ODI शतक था, जिससे वह सईद अनवर के साथ संयुक्त रूप से पाकिस्तान के सबसे सफल ODI शतकवीर बन गए.

बाबर आजम ने 84 पारियों के बाद जड़ा शतक (Photo: ITG)
पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने आखिरकार अपने 807 दिनों से जारी शतक के सूखे को खत्म करते हुए शुक्रवार, 14 नवंबर, को श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में मैच-विनिंग शतक जड़ा. बाबर ने 119 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए, जिसमें आठ चौके शामिल थे. उनकी शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 289 रन का लक्ष्य 48.2 ओवर में सिर्फ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.

84 पारियों में पहली सेंचुरी

यह बाबर का 84 पारियों में पहला अंतरराष्ट्रीय शतक था. इससे पहले उनका अंतिम शतक 30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ एशिया कप में आया था. इस दौरान उन्होंने 20 बार पचास रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन तीन अंकों तक नहीं पहुंच पाए थे.

बाबर ने जड़ा 20वां शतक

इस शतक के साथ बाबर ने अपने 20वें ODI शतक पूरे किए और पाकिस्तान की ओर से सईद अनवर के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए. उन्होंने यह मील का पत्थर सिर्फ 136 पारियों में हासिल किया, जिससे वह हाशिम अमला (108) और विराट कोहली (133) के बाद सबसे तेज़ 20 ODI शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए.

यह भी पढ़ें: बाबर आजम बने 'सुपरमैन', श्रीलंका के खिलाफ स्लिप में लपका गजब का कैच, देखें VIDEO

इसके अलावा, बाबर ने अपने घरेलू मैदान पर आठवां शतक जमाया, जो किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ का सबसे ज्यादा है. इस मामले में उन्होंने मोहम्‍मद यूसुफ (7) को पीछे छोड़ा.

बाबर क्रीज पर तब उतरे जब साइम अय्यूब और फ़खर ज़मान ने 58 गेंदों में 77 रन की तेज़तर्रार साझेदारी की थी. बाबर ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और 23 गेंदों बाद अपना पहला चौका लगाया. उन्होंने 68 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फ़खर ज़मान (78) के साथ 127 गेंदों में 100 रन की अहम साझेदारी निभाई.

यह भी पढ़ें: बाबर का ODI में फ्लॉप शो जारी, बर्गर ने ऐसे किया फैसलाबाद में ढेर, VIDEO

अंत में उन्होंने मोहम्मद रिज़वान (51*) के साथ 112 रन की नाबाद साझेदारी की और 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस बड़ी साझेदारी ने पाकिस्तान को तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी. तीसरा और अंतिम ODI 16 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

---- समाप्त ----
