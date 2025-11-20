scorecardresearch
 

पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! अजहर अली ने छोड़ा सेलेक्टर का पद... सरफराज खान हैं वजह? जान‍िए अंदर की कहानी

पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने PCB की नेशनल सेलेक्शन कमेटी और यूथ डेवलपमेंट ड‍िपार्टमेंट के हेड पद से इस्तीफा दे दिया. बताया जा रहा है कि शाहीन और अंडर-19 टीमों की पूरी जिम्मेदारी बिना बताए सरफराज अहमद को देने पर उनका रोल कम हो गया, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला किया.

अजहर अली (बाएं) सरफराज खान (मध्य) पाक‍िस्तानी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं (Photo: Getty)
पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने नेशनल सेलेक्शन कमेटी और यूथ डेवलपमेंट ड‍िपार्टमेंट के हेड पद से पद से इस्तीफा दे दिया है. 

अजहर से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने ये फैसला तब लिया जब PCB ने अचानक सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 टीमों का पूरा चार्ज दे दिया.  सूत्र ने बताया- अजहर ने इस हफ्ते शुरुआत में अपना इस्तीफा भेजा था और बोर्ड ने इसे स्वीकार भी कर लिया है. 

40 साल के अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए 97 टेस्ट मैच खेले थे. वो पिछले साल ही सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट ड‍िपार्टमेंट के हेड बने थे, लेकिन धीरे-धीरे बोर्ड की काम करने की लालफीताशाही और स्लो प्रोसेस से परेशान होते जा रहे थे. 

सूत्र का कहना है कि अकादमी में युवा खिलाड़ियों की ग्रूमिंग से जुड़े कई अहम प्लान्स को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे अजहर काफी नाराज थे.  बताया गया कि जब बोर्ड ने बिना बताए शाहीन और अंडर-19 टीमों की सारी जिम्मेदारी सरफराज को दे दी, तब अजहर को लगा कि उनके रोल का बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया गया है. इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. 
सरफराज पिछले कुछ समय से PCB के साथ मेंटर और क्रिकेट सलाहकार की भूमिका में थे. अब उन्हें दोनों टीमों की पूरी कमान दे दी गई है. कोचों के प्रदर्शन से लेकर चयन, ट्रेनिंग कैंप और टीम के साथ ट्रैवल करने तक सारे अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे. 

पाकिस्तान क्रिकेट में हाल के सालों में कई कोच और पूर्व खिलाड़ी, जिसमें विदेशी भी शामिल होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए या तो छोड़कर चले गए या हटा दिए गए. ताजा मामला महिला टीम के कोच मुहम्मद वसीम का है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट PCB ने वर्ल्ड कप में टीम के आखिरी स्थान पर रहने के बाद आगे नहीं बढ़ाया. 

 

