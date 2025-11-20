पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने नेशनल सेलेक्शन कमेटी और यूथ डेवलपमेंट ड‍िपार्टमेंट के हेड पद से पद से इस्तीफा दे दिया है.

और पढ़ें

अजहर से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने ये फैसला तब लिया जब PCB ने अचानक सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर-19 टीमों का पूरा चार्ज दे दिया. सूत्र ने बताया- अजहर ने इस हफ्ते शुरुआत में अपना इस्तीफा भेजा था और बोर्ड ने इसे स्वीकार भी कर लिया है.



यह भी पढ़ें: हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी से हाथ म‍िलाया, मैच में कप्तानी भी की, VIDEO से मचा बवाल

40 साल के अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए 97 टेस्ट मैच खेले थे. वो पिछले साल ही सेलेक्टर और यूथ डेवलपमेंट ड‍िपार्टमेंट के हेड बने थे, लेकिन धीरे-धीरे बोर्ड की काम करने की लालफीताशाही और स्लो प्रोसेस से परेशान होते जा रहे थे.

सूत्र का कहना है कि अकादमी में युवा खिलाड़ियों की ग्रूमिंग से जुड़े कई अहम प्लान्स को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे अजहर काफी नाराज थे. बताया गया कि जब बोर्ड ने बिना बताए शाहीन और अंडर-19 टीमों की सारी जिम्मेदारी सरफराज को दे दी, तब अजहर को लगा कि उनके रोल का बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया गया है. इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

यह भी पढ़ें: 'हमें आपसे फर्क नहीं पड़ता', पाकिस्तानी मीडिया की सिकंदर रजा ने बोलती कर दी बंद, VIDEO

Advertisement

सरफराज पिछले कुछ समय से PCB के साथ मेंटर और क्रिकेट सलाहकार की भूमिका में थे. अब उन्हें दोनों टीमों की पूरी कमान दे दी गई है. कोचों के प्रदर्शन से लेकर चयन, ट्रेनिंग कैंप और टीम के साथ ट्रैवल करने तक सारे अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट में हाल के सालों में कई कोच और पूर्व खिलाड़ी, जिसमें विदेशी भी शामिल होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए या तो छोड़कर चले गए या हटा दिए गए. ताजा मामला महिला टीम के कोच मुहम्मद वसीम का है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट PCB ने वर्ल्ड कप में टीम के आखिरी स्थान पर रहने के बाद आगे नहीं बढ़ाया.

---- समाप्त ----