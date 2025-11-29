रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 18 साल के लड़के ने किया ध्वस्त, वैभव सूर्यवंशी के इस स्पेशल क्लब में कर ली एंट्री

Youngest man to get hundreds in first-class, List-A and T20s: आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) ने 53 गेंदों में 110 रन बनाए और मुंबई की विदर्भ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26) में जीत में अहम भूमिका निभाई. मुंबई ने 193 रन का टारगेट 13 गेंद बाकी रहते और सात विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ.

शुक्रवार को एशिया कप के लिए इंडिया अंडर-19 के कप्तान बनाए गए म्हात्रे का यह पहला T20 शतक था. उनकी पारी में आठ चौके और आठ छक्के जड़े. वहीं सूर्यकुमार यादव (30 गेंदों में 35 रन) और शिवम दुबे (19 गेंदों में 39 रन) ने भी अपने हाथ खोले.

म्हात्रे के शतक ने उन्हें फर्स्ट-क्लास, लिस्ट-A और T20 में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (18 साल, 135 दिन) बना दिया, जो रोहित शर्मा (19 साल, 339 दिन) के रिकॉर्ड से एक साल से भी कम है.

साथ ही वह वैभव सूर्यवंशी और विजय जोल के बाद पुरुषों की T20 सेंचुरी लगाने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए. लखनऊ के इकाना स्टेड‍ियम में हुए इस मुकाबले में दुबे ने चार ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए. जो साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज से पहले उनके लिहाज से बेहद अहम है .



आयुष की पारी की सूर्यकुमार यादव ने भी तारीफ की

शॉ की कप्तानी में महाराष्ट्र की पहली जीत

वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025-26) में पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र की कप्तानी करते हुए 36 गेंदों में 66 रन की चमकदार पारी खेली और टीम को हैदराबाद पर 8 विकेट से जीत दिलाई. जादवपुर यून‍िवर्स‍िटी में हुए इस 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अर्शिन कुलकर्णी ने 89* (54 गेंद) ने बल्ले से कहर काट दिया.

सैमसन फ्लॉप, केरल की हार

वहीं SMAT में शुक्रवार को ही लखनऊ के इकाना स्टेड‍ियम में रेलवे के खिलाफ केरल को 32 रन से हार का सामना करना पड़ा. यहां संजू सैमसन 19 रन (25 गेंद) बनाकर आउट हुए, जबकि पिछले मैच में 121* रन की बड़ी पारी खेलने वाले रोहन कुन्नुम्मल इस बार सिर्फ 8 रन बना सके.

