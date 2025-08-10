scorecardresearch
 

AUS vs SA: टिम डेविड ने खेली तूफानी पारी, 8 छक्का जड़कर तोड़ा वार्नर का 16 साल पुराना रिकॉर्ड

टिम डेविड ने रविवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले T20I में सिर्फ 52 गेंदों में 83 रन बनाते हुए आठ छक्के जड़े. इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया.

टिम डेविड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली तूफानी पारी.
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने रविवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले T20I में सिर्फ 52 गेंदों में 83 रन बनाते हुए आठ छक्के जड़े. इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड छह छक्कों का था, जिसे सबसे पहले डेविड वॉर्नर ने 2009 में मेलबर्न में 89 रन बनाते समय बनाया था.

डेविड हसी ने भी 2009 में जोहान्सबर्ग में 88 रन की पारी के दौरान यह आंकड़ा छुआ था. 2023 में मिचेल मार्श ने डरबन में 79 रन की पारी में छह छक्के लगाए, और दो दिन बाद ट्रैविस हेड ने भी डरबन में 91 रन बनाते हुए छह छक्के जड़े.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के (ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़):

टिम डेविड – 83 (52 गेंद, 4 चौके, 8 छक्के) – डार्विन, 10 अगस्त 2025
डेविड वॉर्नर – 89 (43 गेंद, 7 चौके, 6 छक्के) – मेलबर्न, 11 जनवरी 2009
डेविड हसी – 88\* (44 गेंद, 5 चौके, 6 छक्के)– जोहान्सबर्ग, 27 मार्च 2009
मिचेल मार्श – 79\* (39 गेंद, 8 चौके, 6 छक्के) – डरबन, 1 सितंबर 2023

टिम डेविड ने संभाली पारी:

ऑस्ट्रेलिया की पारी में टिम डेविड हीरो साबित हुए. टीम की खराब शुरुआत (7.4 ओवर में 75/6) के बाद उन्होंने बेन द्वार्शुइस (17 रन, 19 गेंद) के साथ सातवें विकेट के लिए 59 रन की अहम साझेदारी कर टीम का स्कोर 20 ओवर में 178 तक पहुंचाया.

डेविड का हालिया फॉर्म शानदार रहा है. पिछले महीने ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज़ T20I शतक का रिकॉर्ड बनाया था, जोश इंग्लिस के 43 गेंद वाले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए. वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए थे, जिसमें 11 छक्के और 6 चौके शामिल थे. उनकी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया ने सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

---- समाप्त ----
