ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच कल से एशेज की जंग, आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी? कहां देख पाएंगे मैच

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज 2025-26 की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है. पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7.20 बजे होगा. वहीं पहली गेंद 7.50 बजे फेंकी जाएगी. पैट कमिंस चोटिल होने के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में कंगारू टीम की ओर से कप्तानी की बागडोर स्टीव स्मिथ संभालेंगे. दूसरी ओर बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम के कप्तान हैं.

और पढ़ें

ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने होम ग्राउंड में मैच खेलने जा रही है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसका पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है. देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 2017-18 से लगातार एशेज अपने पास रखे हुए है. इंग्लैंड ने आखिरी बार 2015 में एशेज जीती थी. पिछली बार जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गया था, तो उसे 0-4 से करारी हार मिली थी. वैसे भी 2010-11 के बाद इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज सीरीज नहीं जीत पाई है. दोनों के बीच आखिरी सीरीज साल 2023 में इंग्लैंड में हुई थी, जो 2-2 से बराबरी पर छूटी थी.

Alex Carey is still fielding questions about you know what ... 🤣 #Ashes pic.twitter.com/KW4m3WM3V0 — cricket.com.au (@cricketcomau) November 20, 2025

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह 74वीं एशेज सीरीज है. 73 में से ऑस्ट्रेलिया ने 34 सीरीज जीती है. वहीं इंग्लैंड के खाते में 32 सीरीज जीत गई. सात सीरीज ड्रॉ पर भी छूटी. ऑस्ट्रेलिया में खेली गई 36 सीरीज में से मेजबान ने 20, जबकि इंग्लैंड ने 14 सीरीज जीती. पिछली 5 सीरीज की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने 2 और इंग्लैंड ने एक में जीत हासिल की. 2 सीरीज बराबरी पर छूटी. डॉन ब्रैडमैन के नाम पर एशेज में सबसे ज्यादा रन (5028) हैं. वहीं शेन वॉर्न 195 विकेटों के साथ सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं.

Advertisement

दोनों के बीच अब तक कितने टेस्ट हुए?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 361 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान कंगारू टीम ने 152 मैचों में जीत हासिल की. जबकि इंग्लैंड ने 112 मुकाबले जीते. 97 टेस्ट मैच ड्रॉ पर भी छूटे. यानी आंकड़ों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी रहा है. वैसे भी ऑप्टस स्टेडियम में इंग्लैंड ने अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड शानदार है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसने चार में जीत हासिल की और एक में हार मिली.

एशेज सीरीज का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. जबकि जियोहॉटस्टार और उसके वेबसाइट पर भी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 7.50 बजे से शुरू होगा. वहीं दूसरे टेस्ट की टाइमिंग भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9.30 बजे रखी गई है. बाकी के तीन टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे.

ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 361

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 152

इंंग्लैंड ने जीते: 112

ड्रॉ: 97

पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, ब्रैंडन डॉगेट और स्कॉट बोलैंड.

Advertisement

पर्थ टेस्ट के लिए इंग्लैंड का 12 सदस्यीय स्क्वॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और मार्क वुड.

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)

पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), 9.30 बजे

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5 बजे

चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे

पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे

(मुकाबले की टाइमिंग भारतीय समयानुसार)

---- समाप्त ----