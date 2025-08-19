Asia Cup 2025: PAK संग मैच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा सवाल, BCCI ने बीच में ही रिपोर्टर को रोका

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर को पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर जवाब देने से रोक दिया गया. मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अगरकर कुछ कहने ही वाले थे कि बीसीसीआई प्रतिनिधि ने बीच में हस्तक्षेप कर उन्हें चुप करा दिया.

भारतीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में अधिकतम तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं. ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 और फाइनल में भी भिड़ंत की संभावना है.



हालांकि मौजूदा सीमा-पार तनाव और आतंकी हमले के मद्देनजर इस पर देश में विरोध भी देखने को मिल रहा है. मई में सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया था कि भारत एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा और न ही उसकी मेजबानी करेगा. लेकिन बाद में बीसीसीआई का रुख बदला और टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू यानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शिफ्ट कर दिया गया.

कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान से खेलने का विरोध किया है. केदार जाधव और हरभजन सिंह ने बीसीसीआई को सलाह दी कि पाकिस्तान से मैच न खेला जाए. हरभजन, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत की टीम का हिस्सा थे, उस प्रदर्शनी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला बहिष्कार करने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे.

वहीं, केदार जाधव ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैचों के बहिष्कार की अपील की। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा.

जाधव ने एएनआई से कहा, 'मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम को खेलना चाहिए. मुझे विश्वास है कि भारत नहीं खेलेगा. जहां भी भारत पाकिस्तान से भिड़ेगा, भारत जीतेगा ही. लेकिन यह मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह नहीं होगा.'

अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है.

भारत की एशिया कप टी20 टीम -

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

