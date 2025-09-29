एशिया कप की चैम्पियन टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, फाइनल हारने वाली पाकिस्तानी टीम को भी मिली बंपर प्राइज मनी

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का फाइनल 28 सितंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की. भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप में चैम्पियन बनी है. वहीं पाकिस्तानी टीम का तीसरी बार एशिया कप का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया.

एशिया कप जीतने पर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर पैसों की बारिश हुई है. भारतीय टीम को इनाम के तौर पर 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.33 करोड़ रुपये) मिले हैं. वहीं फाइनल हारने वाली पाकिस्तानी टीम को 75 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग 66.50 लाख रुपये) प्राइज मनी के तौर पर दिए गए हैं. पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुनी इनामी राशि दी गई है.

बता दें कि एशिया कप 2023 में भारत ने खिताबी मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को हराया था. उस मैच में श्रीलंकाई टीम सिर्फ 50 रनों पर ऑलआउट हो गया था. फिर भारतीय टीम ने इसे 6.1 ओवर में बिना विकेट खोए टारगेट हासिल कर लिया था. उस समय भारत को प्राइज मनी के रूप में लगभग 1.25 करोड़ रुपये मिले थे.

प्लेयर ऑफ सीरीज को भी मिली बंपर प्राइज मनी

भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबले के बाद इंडिविजुअल अवॉर्ड भी दिए गए हैं, जिनमें 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' शामिल हैं. 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अभिषेक शर्मा को 15 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग 13.30 लाख रुपये) मिले हैं. वहीं 'प्लेयर ऑफ द मैच' तिलक वर्मा को प्राइज मनी के रूप में 5 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.43 लाख रुपये) दिए गए हैं.

देखा जाए तो एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया. दोनों टीमें जब भी मैदान पर आमने-सामने होती हैं तो सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि करोड़ों फैन्स पर भी प्रेशर रहता है.

वैसे हालिया सालों में पाकिस्तानी टीम कभी-कभार ही भारत को कड़ी टक्कर देने में सफल रही. एशिया कप 2025 में ना सिर्फ खिताब दांव पर था, बल्कि इनामी राशि में भी बड़ा इजाफा हुआ था. इसने खिताबी मुकाबले को और खास बना दिया.

