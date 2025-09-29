वर्मा के नाम रहा फाइनल में जीत का 'तिलक', टीम इंडिया के आगे फिर पस्त हुआ पाकिस्तान, कुलदीप यादव भी छाए

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से दर्ज की. भारतीय टीम की जीत में मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा की अहम भूमिका रही. तिलक ने 53 बॉल पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और तीन चौके शामिल रहे.

खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन बनाए. इसके बाद भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया. टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के एक समय 20 रन पर तीन विकेट (अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल) गिर चुके थे. इसके बाद तिलक वर्मा की साहसिक एवं सूझबूझ से भरी इनिंग्स ने टीम इंडिया की नैया पार लगाई.

तिलक वर्मा ने पहले संजू सैमसन (24 रन) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप की. फिर उन्होंने शिवम दुबे (33 रन) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े. आखिरी ओवर में जब भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रन बनाने थे, तो तिलक ने पहली बॉल पर दो रन लेने के बाद दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को भारत की तरफ पूरी तरह मोड़ दिया. तीसरी गेंद पर तिलक ने एक रन लिया, वहीं चौथी गेंद को रिंकू सिंह ने चौके के लिए भेजकर टीम इंडिया को जीत दिलाई.

कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजी की. उन्होंने 38 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनके साथी ओपनर फखर जमां ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 35 गेंदों पर 46 रन बनाए. जमां ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के जड़े. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन की ताकत दिखाई और 4 विकेट हासिल किए. इसके अलावा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2-2 विकेट अपने नाम किए.

एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीनों मैच जीते. ग्रुप स्टेज में भारत ने पड़ोसी मुल्क को 7 विकेट से पराजित किया. फिर उसने सुपर-चार के मुकाबले में भी पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी. अब खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया.

