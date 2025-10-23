एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी अब मुश्किल में पड़ सकते हैं. अगर उन्होंने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी टीम इंडिया को वापस नहीं की, तो उन्हें BCCI और ICC दोनों का सामने घ‍िर सकते हैं. दरअसल, BCCI इस ट्रॉफी विवाद को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) तक ले जाने की तैयारी में है.

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीम इंड‍िया ने 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता था. लेकिन टीम इंडिया ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था. इस घटना के बाद से ट्रॉफी फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के दुबई ऑफिस में ही रखी हुई है.

अब एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद और गरमाता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) को एक आधिकारिक ईमेल भेजकर तत्काल प्रभाव से ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी टीम इंडिया को सौंपने की मांग की है.

हालांकि नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख भी हैं, अपने रुख पर अड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी ने साफ कहा है कि BCCI को अपने किसी अधिकारी और खिलाड़ी को ACC मुख्यालय, दुबई भेजकर ट्रॉफी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा. BCCI इस शर्त को मानने के मूड में नहीं है. ऐसे में अब भारतीय बोर्ड इस अनसुलझे मसले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के पास ले जाने की तैयारी में है.

क्या नकवी की हो जाएगी छुट्टी?

मोहसिन नकवी के सस्पेंशन या बर्खास्तगी का मामला भी अब सामने आ गया है. जानकारी के अनुसार, एशिया कप 2025 ट्रॉफी हैंडओवर विवाद के बाद ACC के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी के खिलाफ BCCI उन्हें हटाने का विकल्प तलाश सकती है. यह संभावना इसलिए मजबूत हो गई है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI को ACC के अधिकांश बोर्ड सदस्यों का समर्थन हासिल है, ये नकवी के रवैये को चुनौती देने के लिए तैयार हैं.

हालांकि, BCCI इस बर्खास्तगी प्रक्रिया को जल्दबाजी में करने की सोच नहीं रही है. इसका सबसे बड़ा कारण अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप (टी20 वर्ल्ड कप 2026) को बिना किसी ड्रामे के आयोजित करना है. BCCI फिलहाल पहले सभी कूटनीतिक और औपचारिक रास्तों का इस्तेमाल कर ट्रॉफी को टीम इंड‍िया के पास लाने का प्रयास कर रही है.

इसल‍िए नकवी की बर्खास्तगी को फिलहाल आखिरी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. यह मामला आगामी ICC मीटिंग में उठाया और चर्चा की जाने की संभावना है, जहां BCCI पहले इसे ऑफ‍िश‍ियल चैनल्स के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगी, इसके बाद ही उनके हटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

