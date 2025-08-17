एशिया कप के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान? कई नामों पर सस्पेंस, इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

एशिया कप 2025 के आगाज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. लेकिन टीम इंडिया का स्क्वॉड अब तक फाइनल नहीं हुआ है. फैन्स बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन-कौन से खिलाड़ी एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की जर्सी में दिखेंगे. एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस बार एशिया कप के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे.
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त यानी मंगलवार को किया जा सकता है. इस टूर्नामेंट के लिए जहां कुछ भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं कुछ प्लेयर्स ने ने हालिया समय में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. सूर्यकुमार की जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो रिहैब कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि सूर्या एशिया कप की शुरुआत से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे.
यशस्वी जायसवाल क्या होंगे बाहर?
उधर टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिलती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं. साथ ही यशस्वी जायसवाल को लेकर भी सस्पेंस है. इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला पिछले साल जुलाई में खेला था. यशस्वी और शुभमन दोनों ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग करते आए हैं. हालांकि अहम बात यह है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करके खुद को टीम में स्थापित किया है.
इसके चलते शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि शुभमन और यशस्वी में शायद किसी एक को बैकअप ओपनर के तौर पर भारतीय स्क्वॉड में जगह मिलेगा. जबकि अक्षर पटेल की उप-कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाएगी. अक्षर पटेल ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उप-कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई थी. टीम इंडिया का टॉप-5 तय नजर आ रहा है, जिसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के अलावा तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या शामिल हैं.
इसी बीच मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह का एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुना जाना मुश्किल लग रहा है. चयनकर्ता फिनिशर के तौर पर शिवम दुबे के साथ जा सकते हैं, जो कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी कर सकते हैं. साथ ही दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है, जो फिनिशर की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं.
ये देखने वाली बात होगी कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलते हैं या नहीं. बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर मचा बवाल अभी तक थमा नहीं है. चोट से जूझ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एशिया कप से बाहर रहना लगभग तय है, वहीं ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजरी के चलते शायद इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. श्रेयस अय्यर ने एशिया कप के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है, ये देखना होगा कि चयनकर्ता उनपर क्या निर्णय लेते हैं.
हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका मिल सकता है. ध्रुव जुरेल भी बैकअप विकेटकीपर के तौर पर दावेदार हैं, लेकिन जितेश शर्मा का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में किया गया तूफानी प्रदर्शन उन्हें टीम में जगह दिला सकता है. अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की स्क्वॉड में जगह पक्की लग रही है. रियान पराग, केएल राहुल, ईशान किशन, रवि बिश्नोई जैसे स्टार प्लेयर्स भी भारतीय टीम में चुने जाने की रेस में हैं.
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर) और शुभमन गिल.