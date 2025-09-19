फजीहत के बाद भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान... अब ICC को भेजी सफाई, नियमों के उल्लंघन से किया इनकार

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने खेल से ज्यादा दूसरी वजहों से सुर्खियां बटोर रही है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम ने खूब नाटक किया था. पाकिस्तानी टीम ने कहा था कि यदि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता है तो वो एशिया कप से हट जाएगी. हालांकि बाद में पाकिस्तानी टीम यूएई से मुकाबला खेलने उतरी, जहां मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ही थे.

यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले एंडी पायक्रॉफ्ट की कप्तान सलमान अली आगा, कोच माइक हेसन और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा के साथ बैठक हुई थी. इस बैठक में टीम के मीडिया मैनेजर नईम गिलानी भी शामिल हो गए थे, जो आईसीसी के प्लेयर्स एंड मीडिया ऑपरेशन्स एरिया (PMOA) के नियमों का उल्लंघन था. पीसीबी ने एक म्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके दावा किया कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है. लेकिन सच्चाई ये थी कि पायकॉफ्ट ने केवल हाथ मिलाने वाले विवाद को लेकर अफसोस जताया था.

उधर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सीईओ संजोग गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को ईमेल भेजा था, जिसमें खिलाड़ियों और टीम के अधिकारियों की ओर से किए गए नियमों के उल्लंघनों की जानकारी दी गई थी. आईसीसी पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार कर रहा है.

पीसीबी ने सफाई में क्या कहा?

हालांकि पीसीबी की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर पीसीबी ने अपनी सफाई दी है. आईसीसी को भेजे जवाब में पीसीबी ने किसी भी तरह की गलती मानने से इनकार किया है. पीसीबी का कहना है कि कैमरा के साथ मीडिया मैनेजर की मौजूदगी पीएमओए के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का हिस्सा है. यदि यह नियमों के खिलाफ था तो मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को तत्काल सूचित करना चाहिए था.

टूर्नामेंट के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'मीडिया मैनेजर टीम का हिस्सा है, जो उसे पीएमओए तक जाने की इजाजत देता है. वहां मीडिया मैनेजर की मौजूदगी से कोई उल्लंघन नहीं हुआ. अगर एसओपी का पालन नहीं किया गया, तो आईसीसी को मैच रेफरी से पूछना चाहिए कि क्या पूरे मामले की सूचना एंटी करप्शन यूनिट (ACU) को दी गई या नहीं.'

हैंडशेक नहीं करने पर बौखला गया था PAK

पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की थी. उस मुकाबले में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विपक्षी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. फिर मुकाबले की समाप्ति के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. भारतीय खिलाड़ियों ने फैन्स की भावनाओं को ध्यान में रखकर ऐसा किया था. वैसे भी आईसीसी की रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि हैंडशेक करना जरूरी है.

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर पाकिस्तानी टीम तमतमा गई थी. उसने मैच के बाद अवॉर्ड सेरेमनी का बहिष्कार किया था. पीसीबी ने आरोप लगाया था कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने ही टॉस के समय दोनों कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने की सलाह दी थी. हालांकि आईसीसी ने पीसीबी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

