scorecardresearch
 

Feedback

मनोचिकित्सक भी PAK को सुधार नहीं सकता... पूर्व पीसीबी चीफ ने अपनी ही टीम को सुनाई खरी-खरी

भारत के खिलाफ सुपर-चार के मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मनोचिकित्सक को टीम से जोड़ा, ताकि वो एशिया कप में खिलाड़ियों को मानसिक रूप से खेल के लिए तैयार कर सके. पीसीबी का ये आइडिया नजम सेठी को पसंद नहीं आया.

Advertisement
X
पाकिस्तान ने एशिया कप में मनोचिकित्सक को अपनी टीम से जोड़ा. (Photo: PTI)
पाकिस्तान ने एशिया कप में मनोचिकित्सक को अपनी टीम से जोड़ा. (Photo: PTI)

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला किया था. साथ ही पाकिस्तानी टीम ने एक मनोचिकित्सक डॉ. राहील करीम को अपने साथ जोड़ा था, ताकि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत किया जा सके.

अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी टीम को खरी-खरी सुनाई है. सेठी ने कहा है कि टीम में मनोचिकित्सक लाने से हालात रातों-रात नहीं बदलेंगे.  सेठी ने बताया कि जब वे PCB प्रमुख थे, तब उन्होंने भी यही कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. पाकिस्तान की संस्कृति और खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उनकी समस्याएं दूर नहीं कर सकते.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC ने सुनाया फैसला

सम्बंधित ख़बरें

ind vs pak
मैच से पहले ही बौखलाया पाक खिलाड़ी, 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर मैदान पर किया नया ड्रामा 
IND VS PAK
LIVE: सुपर-4 की जंग में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 'महामुकाबले' पर सबकी निगाहें, थोड़ी देर में टॉस 
IND VS PAK
'IND vs PAK मैच जरूर होना चाहिए...', सुपर-4 की भिड़ंत से पहले बोला ये दिग्गज  
Match_Rafry_Ind_Vs_Pak
IND-Pak मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC का फैसला  
From Left: India's Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Shivam Dube, Shubman Gill and Axar Patel in this frame
सैमसन ने सूर्या-गंभीर की प्लानिंग कर दी रिवील, एशिया कप में भारत के बेखौफ खेल की ये है वजह 

नजम सेठी ने समा टीवी से कहा, 'पाकिस्तानी संस्कृति में थेरेपी को कमजोरी या पागलपन की निशानी समझा जाता है. ज्यादातर विशेषज्ञ विदेश से पढ़े होते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, जबकि हमारे खिलाड़ी अंग्रेजी नहीं समझते. उन्हें उर्दू या पश्तो में समझाना पड़ता है. उनकी शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि और सोच भी बड़ी बाधा है, ऐसे में मनोचिकित्सक भी रातों-रात उन्हें कुछ नहीं सिखा सकता.'

Advertisement

लगातार विवादों में रही पाकिस्तानी टीम
एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम लगातार विवादों में रही है. 14 सितंबर को पाकिस्तानी पर 7 विकेट से धमाकेदार जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी प्लेयर्स संग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. टॉस के समय भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विपक्षी टीम के कैप्टन सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था.

इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट (जिम्बाब्वे) को लेकर टकराव हुआ. पाीसीबी ने एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की. उस मांग को क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: 7वीं डिवीजन की टीम है...महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने पाकिस्तान पर कसा तंज

एंडी पायक्रॉफ्ट 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के मुकाबले में भी मैच रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं. अब देखना होगा कि मनोचिकित्सक पाकिस्तानी प्लेयर्स के मैदान पर प्रदर्शन में किस तरह का सुधार करते हैं. वैसे विवादों और लगातार खराब प्रदर्शन के चलते पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement