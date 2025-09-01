एशिया कप में टीम इंडिया से भिड़ने जा रहा ओमान... खिलाड़ियों के नाम और रिकॉर्ड जानते हैं?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में ओमान की टीम भी भाग लेने वाली है. ओमान को पहली बार इस मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में जगह मिली है, ऐसे में उसके लिए यह खास पल है. ओमान ने वेस्टइंडीज और यूएसए की मेजबानी में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी भाग लिया था. अब ओमान के खिलाड़ियों को एक बार फिर बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलने वाला है.

एशिया कप 2025 में ओमान को भारत, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. ओमान अपना पहला मुकाबला 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा. इसके बाद ओमान का सामना 15 सितंबर को यूएई से होगा. फिर उसकी 19 सितंबर को आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम से टक्कर होगी.

एशिया कप में ओमान की कप्तानी जतिंदर सिंह करने जा रहे हैं, जिनका जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था. 17 सदस्यीय टीम में सुफियान यूसुफ, जिकरिया इस्लाम, फैसल शाह और नदीम खान के रूप में चार अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. टीम के ज्यादा खिलाड़ी भारतीय या पाकिस्तानी मूल के हैं. ओमान की टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है, जो एशिया की बड़ी टीम्स के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं.

किसने बनाए सर्वाधिक रन, किसके नाम सर्वाधिक विकेट?

ओमान के कुछ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है. ओमान के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जतिंदर सिंह ने ही बनाए हैं. जतिंदर के नाम पर 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 24.54 की औसत से 1399 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले. जीशान मकसूद (1369 रन) और अकीब इलियास (1330 रन) क्रमश: दूसरे एवं तीसरे नंबर पर हैं. हालांकि जीशान और अकीब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे.

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह, (फोटो: ICC/Getty Images)

ओमान के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट बिलाल खान चटकाए हैं. बिलाल ने 49 मैचों में 20.97 की औसत से 101 विकेट झटके. इसके बाद जीशान मकसूद और फैयाज बट का नंबर आता है. इन दोनों ने 51-51 विकेट हासिल किए. बता दें कि भारतीय टीम की ओर से अब तक किसी गेंदबाज ने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का आंकड़ा नहीं टच किया है. अर्शदीप सिंह 99 विकेटों के साथ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हैं.

ओमान की टीम का ऐसा है टी20I रिकॉर्ड

ओमान की टीम ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 25 जुलाई 2015 को अफगानिस्तान के खिलाफ डबलिन में खेला था. तब से लेकर अब तक ओमान की टीम ने 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसे 44 मैचों में जीत मिली, जबकि 51 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. 2 मुकाबले टाई रहे और एक का नतीजा नहीं निकला. ओमान का टी20 इंटरनेशनल में बेस्ट स्कोर 220/5 रहा है, जो उसने 19 नवंबर 2022 को बहरीन के खिलाफ बनाया था. ओमान का न्यूनतम स्कोर 47 रन है, जो उसने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज किया था.

एशिया कप के लिए ओमान का स्क्वॉड: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

