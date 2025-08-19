scorecardresearch
 

Asia Cup 2025: कुलदीप-वरुण साथ खेले तो एश‍िया कप में बनेगा टीम इंड‍िया का डेडली कॉम्ब‍िनेशन, जानें वजह

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. दोनों को उम्मीद होगी कि उनको टी ममें शामिल किया जाएगा. कुलदीप को इंग्लैंड दौरे पर मौका नहीं मिला था. वहीं वरुण टीम में वापसी के बाद से टी20 फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में अगर ये दोनों टीम में सेलेक्ट होकर एक साथ खेले तो UAE में घातक साबित हो सकते हैं.

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती टीम इंड‍िया के ल‍िए एश‍िया कप में अहम हथ‍ियार साबित हो सकते हैं (Photo: ITG)
कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ... अब बस कुछ घंटों का इंतजार कर रहे होंगे. क्योंकि चंद घंटों में एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हो जाएगा. 9 स‍ितंबर से एश‍िया कप का ऐलान होना है, ऐसे में ये दोनों ही स्प‍िनर इस बात को लेकर आशान्व‍ित होंगे कि दोनों को जगह मिलेगी. 

कुलदीप यादव को हाल में संपन्न इंग्लैंड दौरे पर टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी. ऐसे में कुलदीप यादव को इस बात की पूरी उम्मीद होगी कि उनको एश‍िया कप 2025 के ल‍िए टीम में शाम‍िल किया जाएगा. 

30 साल के कुलदीप यादव आख‍िरी बार टी20 फॉर्मेट में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान खेलते दिखे थे. जहां उन्होंने 5 मुकाबलों में 10 विकेट हास‍िल किए थे. वहीं कुलदीप ने 40 टी20 मैचों में कुल 69 विकेट हास‍िल किए हैं. 

अपनी रॉन्ग वन और फ्ल‍िपर के ल‍िए फेमस कुलदीप यादव UAE की प‍िचों पर मारक साबित हो सकते हैं. वहीं कुलदीप 2018 और 2023 ,एश‍िया कप (वनडे फॉर्मेट) में जीतने वाली टीम इंड‍िया के सदस्य रह चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: India squad Asia Cup 2025: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया में ओपनर्स को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी, किसको मिलेगा मौका, कौन होगा बाहर?

वहीं वरुण चक्रवर्ती पिछले साल इंटरनेशन क्रिकेट में कमबैक  के बाद से शानदार फॉर्म में हैं. 33 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर, नौ अलग-अलग वेरिएशन से लैस, पहले ही मैच जिताने वाले स्पेल दे चुके हैं, जिसमें टी20आई में दो बार पांच विकेट और भारत की आईसीसी चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीत के दौरान एक वनडे में एक और 5 विकेट शामिल है. अपने अब तक के छोटे टी20आई करियर में, उन्होंने 18 मैचों में 33 विकेट हासिल किए हैं. 

एशिया कप के लिए भारत का संभावित 15 सदस्यीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल/शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे. 

ये खिलाड़ी भी सेलेक्शन के दावेदार: श्रेयस अय्यर, रियान पराग, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी.

 

