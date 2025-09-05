Indian Origin Cricketers in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इस बार टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से शुरू होने वाले फॉर्मेट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग और UAE टीमें खेल रही हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच होना है. वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेजबान UAE के खिलाफ खेलेगी.
इस टूर्नामेंट में खेलने उतर रही ओमान, हॉन्ग कॉन्ग और UAE जैसी टीमों में कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो भारतीय मूल के हैं.
एशिया कप में खेल रही ओमान की टीम में कितने भारतीय मूल के खिलाड़ी?
ओमान के कप्तान 36 साल के जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में अपना टी20 डेब्यू किया था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 64 टी20 मैचों में 24.54 के एवरेज से 1399 रन बनाए हैं. वहीं 61 मैचों में उन्होंने 1704 रन बनाए हैं. टीम के विकेटकीपर विनायक शुक्ला भी भारतीय मूल के हैं. इसके अलावा करन सोनावले, आर्यन बिष्ट, आशीष ओडेडेरा भी भारतीय मूल के हैं.
वहीं ओमान की टीम में पाकिस्तानी मूल के आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शाह फैसल भी शामिल हैं.
एशिया कप 2025 के लिए ओमान का स्क्वॉड: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.
𝐎𝐦𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐚 𝐧𝐞𝐰-𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 #𝐀𝐂𝐂𝐌𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟓 🇴🇲
एशिया कप 2025 में खेल रही UAE की टीम में कितने भारतीय मूल के खिलाड़ी?
एशिया कप 2025 के लिए UAE टीम की कमान मोहम्मद वसीम के हाथों में होगी. इस टीम में आर्यंश शर्मा, ध्रुव पाराशर, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा, सिमरनजीत सिंह भारती मूल के हैं. वहीं टीम में केरल में जन्मे अलीशान शराफू भी शामिल हैं. इसके अलावा UAE की टीम में पाकिस्तानी मूल के आसिफ खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी भी शामिल हैं.
यूएई की टीम: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यंश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, ईथन डी’सूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवदुल्लाह, मोहम्मद जोहेब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.
एशिया कप 2025 में खेल रही हॉन्ग कॉन्ग की टीम में कितने भारतीय मूल के खिलाड़ी?
Hong Kong, China have named a strong squad for the #ACCMensAsiaCup2025 🇭🇰
Yasim Murtaza will take on his first major assignment as skipper, with the experience of Rath, Nizakat, Babar, Aizaz and Ehsan forming the core around him.
एशिया कप 2025 में हॉन्ग कॉन्ग टीम की कप्तानी यासिम मुर्तजा कर रहे हैं. जो पाकिस्तानी मूल के हैं, 34 साल के यासिम पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं. वहीं टीम में पाकिस्तानी मूल के बाबर हयात, जीशान अली, नियाजकत खान मोहम्मद, आदिल महमूद, शाहिद वासिफ, अनस खान शामिल हैं. वहीं इस टीम में भारतीय मूल के अंशुमन रथ (Anshuman Rath) भी हैं, 27 साल के रथ ओडिशा के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं. इस अलावा हॉन्ग की टीम में भारतीय मूल के आयुष आशीष शुक्ला, किंचित शाह शामिल हैं.
हॉन्ग कॉन्ग की टीम: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजकत खान मोहम्मद, नस्रुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्ज़ी, अंशुमन राठ, कल्हान मार्क चालू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद जाज खान, अतीक-उल-रहमान इकबाल, किनचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.