754 रन, 10 पार‍ियां और एवरेज 75.40 का... ये शुभमन गिल का इंग्लैंड दौरे पर आंकड़ा था. वो उस दौरे पर बतौर कप्तान खेलने गए और अपने प्रदर्शन से गदर काट दिया. लेकिन यही शुभमन गिल अब टी20 फॉर्मेट में एश‍िया कप में खेलने उतरे तो रनों के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं.

कुल मिलाकर शुभमन गिल अब तक खेले गए मुकाबलों में अपना इंग्लैंड वाला 'व‍िराट स्वरूप' इंग्लैंड की धरती पर नहीं दिखा पाए हैं. UAE के ख‍िलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 20 रन नाबाद बनाए. हालांक‍ि वो मैच ही लो स्कोर‍िंग था जहां भारत को महज 58 रन चेज करने थे.

इसके बाद शुभमन गिल 14 स‍ितंबर को पाकिस्तान के ख‍िलाफ बेहद अहम मुकाबले में सैम अयूब ने उनको अपनी फ‍िरकी में फंसाकर महज 10 रनों पर स्टम्प आउट करवा दिया.

19 स‍ितंबर को अबू धाबी में शुभमन गिल के पास यह मौका था कि वो तब बड़ा स्कोर बनाए जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन यहां भी ग‍िल शाह फैसल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. ऐसे में गिल का ओवरऑल एश‍िया कप में 3 मैचों में आंकड़ा 35 रन का है, जहां 17.50 एवरेज है.

Shubman Gill gets a jaffa from Shah Faisal 🤯



Watch #INDvOMAN LIVE now on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/C4cueOwjuC — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2025

अब पाकिस्तान के ख‍िलाफ जब भारतीय टीम खेलने उतरेगी, तो सबसे ज्यादा नजरें शुभमन गिल पर रहेंगी. क्योंकि उनको संजू सैमसन की जगह ओपन‍िंग का स्लॉट दिया गया है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला तो वो फ‍िर सवालों के घेरे में आ जाएंगे. क्योंकि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ओपन‍िंग लगातार फ्लॉप रहती है तो फ‍िर उनको इस पोजीशन से हटाना होगा.

वहीं दूसरा अहम सवाल यह भी है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी अगले साल होना है, ऐसे में भारतीय टीम को इस बात पर सोचना पड़ जाएगा कि अगर गिल का यही टी20 फॉर्म गड़बड़ रहता है तो फ‍िर उनकी जगह कौन आएगा?

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

गिल जिस तरह ओमान के ख‍िलाफ आउट हुए, वो फैन्स को बेहद नागवार गुजरा. कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर टीम इंडिया की टी20 इलेवन में उनकी जगह क्यों पक्की है. करीब एक साल बाद टीम में लौटे गिल को उपकप्तान बनाया गया है और उनकी मौजूदगी के चलते फैन्स के चहेते संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ा. गिल के आने से बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया.

सोशल मीडिया पर गिल के खिलाफ तीखे कमेंट्स किए गए.फैन्स ने एशिया कप में उनके अब तक के फीके प्रदर्शन को लेकर भी नाराजगी जताई. पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी वे दूसरी ही ओवर में सैम अय्यूब पर बिना जरूरत अटैक करने की कोशिश में आउट हो गए थे.





