scorecardresearch
 

Feedback

IND vs PAK Asia Cup: इंग्लैंड में बरसाए रन, एश‍िया कप में हुए फ्लॉप जंग... शुभमन ग‍िल के 'म‍िडास टच' को हुआ तो हुआ क्या?

भारतीय टीम के टी20 उपकप्तान शुभमन गिल UAE में उस 'म‍िडास टच' में नजर नहीं आ रहे, जो टच उनका इंग्लैंड दौरे में दिखा था. अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान के ख‍िलाफ रव‍िवार (21 स‍ितंबर) को होने वाले मैच में वो कमाल दिखा पाएंगे या नहीं.

Advertisement
X
ओमान के ख‍िलाफ शुभमन ग‍िल बोल्ड हुए. (Photo: Reuters)
ओमान के ख‍िलाफ शुभमन ग‍िल बोल्ड हुए. (Photo: Reuters)

754 रन, 10 पार‍ियां और एवरेज 75.40 का... ये शुभमन गिल का इंग्लैंड दौरे पर आंकड़ा था. वो उस दौरे पर बतौर कप्तान खेलने गए और अपने प्रदर्शन से गदर काट दिया. लेकिन यही शुभमन गिल अब टी20 फॉर्मेट में एश‍िया कप में खेलने उतरे तो रनों के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं. 

कुल मिलाकर शुभमन गिल अब तक खेले गए मुकाबलों में अपना इंग्लैंड वाला 'व‍िराट स्वरूप' इंग्लैंड की धरती पर नहीं दिखा पाए हैं. UAE के ख‍िलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 20 रन नाबाद बनाए. हालांक‍ि वो मैच ही लो स्कोर‍िंग था जहां भारत को महज 58 रन चेज करने थे. 

इसके बाद शुभमन गिल 14 स‍ितंबर को पाकिस्तान के ख‍िलाफ बेहद अहम मुकाबले में सैम अयूब ने उनको अपनी फ‍िरकी में फंसाकर महज 10 रनों पर स्टम्प आउट करवा दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Akram On Gill
Wasim Akram ने Shaheen Afridi को दी सलाह! 
Shaheen Shah Afridi (AP Photo)
'आफरीदी का प्लान B...' IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने गिल को चेताया 
shubman gill dedicates victory pahalgam victims
'ये जीत पहलगाम के पीड़ितों और सेना को समर्पित', सूर्या के बाद शुभमन ने भी डेडिकेट की विक्ट्री 
Gill During Practice
Shubman Gill को Practice के बीच छोड़ना पड़ा मैदान! 
Sitanshu Kotak On Sanju
Sanju Samson को लेकर Sitanshu Kotak ने दिया बड़ा बयान! 

19 स‍ितंबर को अबू धाबी में शुभमन गिल के पास यह मौका था कि वो तब बड़ा स्कोर बनाए जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन यहां भी ग‍िल शाह फैसल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए.  ऐसे में गिल का ओवरऑल एश‍िया कप में 3 मैचों में आंकड़ा 35 रन का है, जहां 17.50 एवरेज है. 

Advertisement

अब पाकिस्तान के ख‍िलाफ जब भारतीय टीम खेलने उतरेगी, तो सबसे ज्यादा नजरें शुभमन गिल पर रहेंगी. क्योंकि उनको संजू सैमसन की जगह ओपन‍िंग का स्लॉट दिया गया है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला तो वो फ‍िर सवालों के घेरे में आ जाएंगे. क्योंकि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ओपन‍िंग लगातार फ्लॉप रहती है तो फ‍िर उनको इस पोजीशन से हटाना होगा. 

वहीं दूसरा अहम सवाल यह भी है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी अगले साल होना है, ऐसे में भारतीय टीम को इस बात पर सोचना पड़ जाएगा कि अगर गिल का यही टी20 फॉर्म गड़बड़ रहता है तो फ‍िर उनकी जगह कौन आएगा?

सोशल मीडिया पर उठे सवाल 
गिल जिस तरह ओमान के ख‍िलाफ आउट हुए, वो  फैन्स को बेहद नागवार गुजरा. कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर टीम इंडिया की टी20 इलेवन में उनकी जगह क्यों पक्की है. करीब एक साल बाद टीम में लौटे गिल को उपकप्तान बनाया गया है और उनकी मौजूदगी के चलते फैन्स के चहेते संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ा. गिल के आने से बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर गिल के खिलाफ तीखे कमेंट्स किए गए.फैन्स ने एशिया कप में उनके अब तक के फीके प्रदर्शन को लेकर भी नाराजगी जताई. पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी वे दूसरी ही ओवर में सैम अय्यूब पर बिना जरूरत अटैक करने की कोशिश में आउट हो गए थे.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement