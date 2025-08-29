scorecardresearch
 

टीम इंडिया के साथ UAE नहीं जाएंगे ये 5 खिलाड़ी, एशिया कप से पहले BCCI का फैसला

यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल समेत 5 खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के तौर पर रखा है. अब इन खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है (Photo: Getty Images)
एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है (Photo: Getty Images)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. एशिया कप इस बार 9 सितंबर को शुरू होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने जा रहे इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है. 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है.

भारतीय चयनकर्ताओं ने एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल को स्टैंड बाय खिलाड़ियों के तौर पर रखा है. पहले अटकलें लग रही थीं कि ये पांचों खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ यूएई जा सकते हैं, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने साफ कर दिया है कि स्टैंड बाय के तौर चुने गए खिलाड़ी मुख्य टीम के साथ यात्रा नहीं करेंगे. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है.

जब बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया कि क्या ये खिलाड़ी नेट बॉलर या बैकअप के तौर पर टीम के साथ जाएंगे, तो उन्होंने पीटीआई से कहा, 'नहीं, स्टैंडबाय खिलाड़ी मुख्य टीम के साथ दुबई की यात्रा नहीं करेंगे.' बता दें कि भारतीय टीम मैनेजमेंट कम खिलाड़ियों के साथ यात्रा करना चाहती है. अगर जरूरत पड़ी तो स्टैंडबाय खिलाड़ियों को बाद में दुबई बुलाया जाएगा.

भारतीय टीम में तीन ओपनर बल्लेबाज मौजूद
भारतीय टीम के पास पहले से ही शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे ओपनर मौजूद हैं. इसलिए यशस्वी जायसवाल तभी मुख्य स्क्वॉड में शामिल होंगे, जब कोई सलामी बल्लेबाज चोटिल होगा. इसी तरह जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा में से कोई बाहर होता है, तो ही तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मुख्य टीम में शामिल किया जाएगा.

shubman
शुभमन गिल, (फोटो: Getty Images)

एशिया कप के भारतीय टीम 17 खिलाड़ियों की हो सकती थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने मुख्य स्क्वॉड में सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही चुना. भारतीय खिलाड़ी इस बार अपने-अपने शहरों से सीधे दुबई जाएंगे. यानी वो एक साथ दुबई की यात्रा नहीं करेंगे. 4 सितंबर को दुबई भारतीय खिलाड़ी इकट्ठा होंगे. भारतीय टीम का पहला नेट सेशन 5 सितंबर को आईसीसी एकेडमी में होगा. 

एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 14 सितंबर को वो दुबई में ही पाकिस्तान से भिड़ेगी. एशिया कप में भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को अबूधाबी में ओमान से खेलेगी. ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 मुकाबले होंगे. सुपर-चार स्टेज में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.

---- समाप्त ----
