एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान होते ही सेलेक्शन पर विवाद खड़ा हो गया है. कई पूर्व क्रिकेटरों और फैन्स ने सवाल किया है कि कुछ खिलाड़ियों को लगातार मौका क्यों मिल रहा है, जबकि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों नजरअंदाज हो रहे हैं.

9 स‍ितंबर से शुरू होने वाले T20 फॉर्मेट वाले एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा, वॉश‍िंगटन सुंदर, र‍ियान पराग, यशस्वी जायसवाल, रव‍ि बिश्नोई जैसे ख‍िलाड़‍ियों को जगह नहीं मिली. दूसरी ओर रिंकू सिंह और हर्ष‍ित राणा को टीम में जगह मिल गई.



श्रेयस अय्यर को लेकर तो टीम के ऐलान के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं. हर्ष‍ित राणा के सेलेक्शन पर कृष्णमाचारी श्रीकांत और आकाश चोपड़ा हैरान दिखे. सोशल मीडिया पर फैन्स ने इसके पीछे गौतम गंभीर और कोलकाता नाइट राइडर्स का पुरान कनेक्शन भी बता डाला.

लेकिन इन सबके पीछे एक बड़ी बात यह भी अय्यर, सिराज, कृष्णा, सुंदर, पराग, यशस्वी, बिश्नोई जैसे ख‍िलाड़ी टीम में ना हों लेकिन ये टी20 टीम के लिए एक परफेक्ट बैकअप के तौर पर तैयार हैं.



केएल राहुल को भी इस ल‍िस्ट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं. वहां उनका प्रदर्शन शानदार है. सबसे खास बात यह भी है कि राहुल को जो ज‍िम्मेदारी दी जाती है, उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं. ऋषभ पंत इस समय इंजर्ड हैं, वह अगर ठीक होते तो इस समय एश‍िया कप वाली टीम में जरूर चुने जाते.



एश‍िया कप 205 के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

