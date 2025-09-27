फाइनल से पहले टीम इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई दूरी... खिलाड़ियों ने लिया ब्रेक, PAK की क्या है रणनीति?

एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम की निगाहें 9वीं बार एशिया कप जीतने हैं. पाकिस्तान की टीम जैसी फॉर्म में है, ऐसे में भारत के लिए खिताबी जीत हासिल करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए.

मल्टी नेशन इवेंट्स में आमतौर पर खिताबी मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है. साथ ही दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी होता है. हालांकि मौजूदा समय में भारत-पाकिस्तान के रिश्ते जैसे रहे हैं, ऐसे में ट्रॉफी के साथ कोई फोटोशूट नहीं हुआ. वैसे भी भारतीय टीम ने फाइनल के लिए खास रणनीति अपनाई है.

यह भी पढ़ें: 'शतक जड़ेंगे अभिषेक शर्मा...', एशिया कप में भारत-PAK फाइनल पर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी

खिताबी मुकाबले से एक दिन पहले यानी 27 सितंबर को भारतीय टीम ने मैच प्रैक्टिस नहीं की है. इसके पीछे की सबसे बड़ी खिलाड़ियों की थकान है और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला भी रहा है, जो सुपर ओवर में गया था. खिलाड़ियों को फाइनल से पहले तरोताजा रखने के लिए टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है. साथ ही भारतीय टीम की तरफ से प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं होगा.

Advertisement

मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे भारतीय खिलाड़ी

भारतीय खिलाड़ी होटल में आराम और रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इस कदम का उद्देश्य खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार और ताजगी भरा रखना है, ताकि फाइनल में उनकी फोकस और प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहे. वैसे भी श्रीलंका के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों के लिए आराम करना काफी जरूरी था.

दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समयानुसार 7.30 बजे आयोजित होनी है. पाकिस्तानी टीम ने 25 सितंबर को अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था. ऐसे में खिलाड़ियों को काफी आराम मिल चुका है. पाकिस्तानी खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं. साथ ही पिछले मैचों में की गई गलतियों से सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: फाइनल में अर्शदीप सिंह का खेलना क्यों जरूरी? इरफान पठान की ये सलाह दूर करेगी टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन

भारतीय टीम का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और हर्षित राणा.

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह आफरीदी और सुफियान मुकीम.

---- समाप्त ----