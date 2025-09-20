scorecardresearch
 

Feedback

भारत संग मुकाबले से पहले PAK का पैंतरा... रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोटिवेशनल स्पीकर को टीम से जोड़ा

पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर-चार स्टेज में जगह बनाई है. पाकिस्तानी टीम की ओर से भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाएगा.

Advertisement
X
पाकिस्तानी टीम ने डॉ. राहील को अपने कैम्प में शामिल किया है (Photo: AFP)
पाकिस्तानी टीम ने डॉ. राहील को अपने कैम्प में शामिल किया है (Photo: AFP)

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में सुपर-चार का मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम ने ग्रुप-मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से धूल चटाई थी. अब सूर्या ब्रिगेड उसी तरह का प्रदर्शन इस मैच में भी करना चाहेगी.

इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने नया पैंतरा अपनाया है. टीम की ओर से प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है. इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने अपने कैम्प में मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. राहील को शामिल किया है. पाकिस्तानी टीम का यह कदम अचानक आया है, जिसस फैन्स हैरान हैं.

यह भी पढ़ें: डर के मारे बायकॉट की धमकी से पलटा पाकिस्तान... पूर्व PCB चीफ ने खोली अपने ही देश की पोल

सम्बंधित ख़बरें

India's captain Suryakumar Yadav
फोन बंद करो और सो जाओ... महामुकाबले से पहले कप्तान सूर्या की भारतीय खिलाड़ियों को सलाह 
Sanju Create History
Sanju ऐसा करने वाले पहले Wicketkeeper बल्लेबाज बने! 
Akram On Gill
Wasim Akram ने Shaheen Afridi को दी सलाह! 
Axar Patel Injured
Oman के खिलाफ फील्डिंग के दौरान Axar Patel हुए चोटिल! 
Suryakumar Yadav
Oman के खिलाफ Suryakumar बैटिंग करने क्यों नहीं उतरे? 

पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट चाहती है कि खिलाड़ी मैच से पहले किसी तरह की बाहरी हलचल और सवाल-जवाब से दूर रहें. साथ ही मानसिक रूप से मजबूत बने रहें. इसी वजह से मोटिवेशनल स्पीकर को टीम से जोड़ा गया है, ताकि खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास मिल सके. डॉ. राहील का काम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और मैच के दबाव को झेलने की ट्रेनिंग देना होगा.

Advertisement

हैंडशेक विवाद के बाद माहौल गरमाया

भारत-पाकिस्तान के बीच ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में हैंडशेक विवाद भी देखने को मिला था. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया था. इससे पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी. उस घटना के बाद पाकिस्तान ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से भारतीय टीम और मैच रेफरी एंडी पाइकॉट के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई. हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पीसीबी की ओर से दर्ज शिकायतों को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: 'शाहीन आफरीदी का प्लान B...' IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज ने गिल को चेताया

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर मुकाबला हमेशा से सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावना, प्रतिस्पर्धा और रणनीति का भी होता है. अब एक हफ्ते बाद फिर से दोनों टीमें मैदान पर भिड़ने जा रही हैं. पहले मुकाबले के बाद माहौल गर्म हो चुका है. साथ ही फैन्स के बीच उत्साह चरम पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement