भारत संग मुकाबले से पहले PAK का पैंतरा... रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोटिवेशनल स्पीकर को टीम से जोड़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में सुपर-चार का मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम ने ग्रुप-मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से धूल चटाई थी. अब सूर्या ब्रिगेड उसी तरह का प्रदर्शन इस मैच में भी करना चाहेगी.

इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने नया पैंतरा अपनाया है. टीम की ओर से प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है. इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने अपने कैम्प में मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. राहील को शामिल किया है. पाकिस्तानी टीम का यह कदम अचानक आया है, जिसस फैन्स हैरान हैं.

पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट चाहती है कि खिलाड़ी मैच से पहले किसी तरह की बाहरी हलचल और सवाल-जवाब से दूर रहें. साथ ही मानसिक रूप से मजबूत बने रहें. इसी वजह से मोटिवेशनल स्पीकर को टीम से जोड़ा गया है, ताकि खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास मिल सके. डॉ. राहील का काम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और मैच के दबाव को झेलने की ट्रेनिंग देना होगा.

हैंडशेक विवाद के बाद माहौल गरमाया

भारत-पाकिस्तान के बीच ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में हैंडशेक विवाद भी देखने को मिला था. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया था. इससे पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी. उस घटना के बाद पाकिस्तान ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से भारतीय टीम और मैच रेफरी एंडी पाइकॉट के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई. हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पीसीबी की ओर से दर्ज शिकायतों को खारिज कर दिया.

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर मुकाबला हमेशा से सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावना, प्रतिस्पर्धा और रणनीति का भी होता है. अब एक हफ्ते बाद फिर से दोनों टीमें मैदान पर भिड़ने जा रही हैं. पहले मुकाबले के बाद माहौल गर्म हो चुका है. साथ ही फैन्स के बीच उत्साह चरम पर है.

