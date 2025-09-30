भारत लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ प्लान-बी, वरुण बने गेमचेंजर, तिलक का धैर्य काम आया

एशिया कप 2025 का फाइनल क्रिकेट इतिहास के पन्नों में भारत की एक और यादगार जीत के रूप में दर्ज हो गया. 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को मात देने के लिए न सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में दम दिखाया, बल्कि रणनीतिक दांव भी आजमाया, जो पूरी तरह से सफल रहा.
भारतीय टीम को इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से धुआंधार बैटिंग की थी. हालांकि अभिषेक 5 रन के निजी स्कोर पर ही चलते बने. मैच से पहले तय किया गया था कि अगर अभिषेक शर्मा जल्द आउट होते हैं, तो तिलक वर्मा धैर्य दिखाएंगे और कमजोर गेंदों पर आक्रामक अंदाज में बैटिंग करेंगे.
यह भी पढ़ें: प्लेन क्रैश का इशारा कर रहा था पाकिस्तानी, भारतीय खिलाड़ी ने निकाली हेकड़ी, VIDEO
ठीक ऐसा ही हुआ. अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन तिलक वर्मा ने मैदान पर उतरते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. तिलक की शानदार बैटिंग से टीम का आत्मविश्वास ऊंचा हुआ और रन गति भी बनी रही. 20 रनों पर भारत के तीन विकेट गिर गए थे. इसके बाद तिलक ने संजू सैमसन और शिवम दुमे के साथ क्रमश: चौथे एवं पांचवें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारियां कर भारत को मैच जीतने की स्थिति में पहुंचाया.
वरुण ने सेट बल्लेबाजों को चलता किया
फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत मजबूत रही. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया. फरहान और फखर के बीच 84 रनों की पार्टनरशिप हुई. उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा और भारत के सामने कठिन चुनौती आएगी.
लेकिन मैच का पासा तब पलटा जब भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी दी गई. वरुण ने पहले फरहान और फिर फखर जमां को आउट कर दिया. वरुण की मिस्ट्री गेंदों ने फाइनल में भारत को दो बड़ी सफलताएं दिलाईं और यही मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा.
इन दो बड़े विकेट्स के बाद पाकिस्तान की पारी का धागा ही खुल गया. बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और पूरी टीम 146 रनों पर ढेर हो गई. साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने मिलकर 146 में से 103 रन बनाए. इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाज किस कदर फ्लॉप रहे.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को इग्नोर कर टीम इंडिया ने मना डाला AI सेलिब्रेशन, सूर्या-शुभमन ने खूब लिए मजे, ट्रॉफी भी...
खिताबी मुकाबले में भारत की जीत सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि टीम मैनेजमेंट की गहरी रणनीति और प्लान-बी पर भरोसा भी अहम कारण रहा. तिलक वर्मा का आक्रामक इंटेंट और कुलदीप यादव-वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने मिलकर पाकिस्तान को फाइनल में सबक सिखाया.
एशिया कप 2025 का फाइनल एक बार फिर साबित कर गया कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग होती है. इस बार भारत ने अपने प्लान-बी और सही मौके पर किए गए बदलावों से पाकिस्तान को चित किया. पाकिस्तानी फैन्स जहां निराश दिखे, वहीं भारतीय प्रशंसक और खिलाड़ी जश्न में डूब गए.