DJ ने कर दिया महाब्लंडर! पाक‍िस्तान के राष्ट्रगान की जगह बजाया 'जलेबी बेबी'... ख‍िलाड़ी हैरान, VIDEO

भारत और पाकिस्तान के बीच रव‍िवार (14 अक्टूबर) एश‍िया कप 2025 के मैच के दौरान उस समय हडकंप मच गया, जब दोनों देश के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नेशनल एंथम बजने से पहले जो हुआ, वो चर्चा में है (Photo: AP)
Pakistan National Anthem, Jalebi Baby: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से रौंद दिया. मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुलदीप यादव (3 विकेट, 18 रन) और अक्षर पटेल (2 विकेट, 18 रन) की फ‍िरकी के आगे पाकिस्तान टीम 127/ 9 का स्कोर ही बना सकी. 

जवाब में टीम इंड‍िया ने 15.5 ओवर में ही रनचेज कर लिया. कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में 31 रन और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए. वहीं इस मैच में शुरुआत से लेकर अंत तक भारतीय ख‍िलाड़‍ियों ने पाकिस्तानी टीम को भाव नहीं दिया. ना टॉस के समय सूर्या ने हाथ मिला और ना मैच के अंत में भारतीय अीम ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक किया. 

यह भी पढ़ें: No Handshake पर बिलबिलाया पाकिस्तान, टीम इंड‍िया के खिलाफ ACC से कंप्लेन, मैच रेफरी पर निकाली भड़ास!

वहीं इस मैच में उस समय हड़कंप की स्थ‍ित‍ि बन गई, जब दोनों ही टीम नेशनल एंथम (राष्ट्रगान) के लिए एक साथ दुबई के मैदान में मौजूद थी. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में एक बड़ी चूक हो गई.

जिसने सभी को हैरान कर दिया, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच से पहले अपने राष्ट्रीय गान कौमी तराना (Qaumi Tarana, قومى ترانہ) के लिए तैयार हुए, अचानक डीजे ने बड़ी गलती कर दी और जलेबी बेबी (Jalebi Baby) गाना बजा दिया, जिससे खिलाड़ी और दर्शक दोनों चौंक गए.

इस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने हाथ दिल पर रखे थे, लेकिन जब जेसन डेरुलो और टेशर का गाना 'Jalebi Baby' बजा, तो उन्हें काफी गुस्सा आया. हालांकि, थोड़ी देर बाद यह गलती ठीक कर दी गई और सही में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बजाया गया. 

वहीं यूट्यूब पर भी जलेबी बेबी सॉन्ग के नीचे कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए. कुछ लोगों ने लिखा-भारत पाक‍िस्तान मैच के बाद यहां कमेंट बॉक्स में कौन आया? एक अन्य ने लिखा कि ये अब पाक‍िस्तान का नया नेशनल एंथम है. 

वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय गान वाली गलती हुई हो. चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में भारत का राष्ट्रीय गान गलती से लाहौर में बजा दिया गया था, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शर्मिंदा हो गया था.

इसके अलावा 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच में भी डीजे की गलती से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गान बजाने के बजाय भारत का राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' बजा दिया गया था.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए, जब आयोजकों को यह गलती समझ में आई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गान को रोक दिया. फिर सही क्रम ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय गान 'Advance Australia Fair' लाहौर में बजाया गया.

 

