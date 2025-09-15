Pakistan National Anthem, Jalebi Baby: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से रौंद दिया. मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुलदीप यादव (3 विकेट, 18 रन) और अक्षर पटेल (2 विकेट, 18 रन) की फ‍िरकी के आगे पाकिस्तान टीम 127/ 9 का स्कोर ही बना सकी.

जवाब में टीम इंड‍िया ने 15.5 ओवर में ही रनचेज कर लिया. कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में 31 रन और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए. वहीं इस मैच में शुरुआत से लेकर अंत तक भारतीय ख‍िलाड़‍ियों ने पाकिस्तानी टीम को भाव नहीं दिया. ना टॉस के समय सूर्या ने हाथ मिला और ना मैच के अंत में भारतीय अीम ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक किया.



यह भी पढ़ें: No Handshake पर बिलबिलाया पाकिस्तान, टीम इंड‍िया के खिलाफ ACC से कंप्लेन, मैच रेफरी पर निकाली भड़ास!

वहीं इस मैच में उस समय हड़कंप की स्थ‍ित‍ि बन गई, जब दोनों ही टीम नेशनल एंथम (राष्ट्रगान) के लिए एक साथ दुबई के मैदान में मौजूद थी. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में एक बड़ी चूक हो गई.

Advertisement

जिसने सभी को हैरान कर दिया, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच से पहले अपने राष्ट्रीय गान कौमी तराना (Qaumi Tarana, قومى ترانہ) के लिए तैयार हुए, अचानक डीजे ने बड़ी गलती कर दी और जलेबी बेबी (Jalebi Baby) गाना बजा दिया, जिससे खिलाड़ी और दर्शक दोनों चौंक गए.

DJ played Jalebi Baby song on Pakistan National anthem 🤣#INDvsPAK #BoycottINDvPAK pic.twitter.com/rJBmfvqedI — 𝗩 𝗔 𝗥 𝗗 𝗛 𝗔 𝗡 (@ImHvardhan21) September 14, 2025

इस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने हाथ दिल पर रखे थे, लेकिन जब जेसन डेरुलो और टेशर का गाना 'Jalebi Baby' बजा, तो उन्हें काफी गुस्सा आया. हालांकि, थोड़ी देर बाद यह गलती ठीक कर दी गई और सही में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बजाया गया.

वहीं यूट्यूब पर भी जलेबी बेबी सॉन्ग के नीचे कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए. कुछ लोगों ने लिखा-भारत पाक‍िस्तान मैच के बाद यहां कमेंट बॉक्स में कौन आया? एक अन्य ने लिखा कि ये अब पाक‍िस्तान का नया नेशनल एंथम है.

वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय गान वाली गलती हुई हो. चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में भारत का राष्ट्रीय गान गलती से लाहौर में बजा दिया गया था, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शर्मिंदा हो गया था.



इसके अलावा 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच में भी डीजे की गलती से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गान बजाने के बजाय भारत का राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' बजा दिया गया था.

Advertisement

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए, जब आयोजकों को यह गलती समझ में आई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गान को रोक दिया. फिर सही क्रम ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय गान 'Advance Australia Fair' लाहौर में बजाया गया.

---- समाप्त ----