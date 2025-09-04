एशिया कप के लिए UAE ने भी कर दिया अपनी टीम का ऐलान, देखें सभी 8 देशों के स्क्वॉड

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में भाग लेने वाली सभी 8 टीमों के स्क्वॉड सामने आ गए हैं. गुरुवार (4 सितंबर) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एशिया कप में यूएई की टीम मुहम्मद वसीम की अगुवाई में उतरेगी.
एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाना है. यह टूर्नामेंट इस बार टी20 प्रारूप में खेला जाएगा. अगले वर्ष भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज ये टूर्नामेंट काफी अहम साबित होने जा रहा है.
एशिया कप में आठ टीमों को दो समूहों में विभाजित किया गया है. ग्रुप-ए में भारत, ओमान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. जबकि ग्रुप-बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका की टीमें हैं. दोनों ग्रुप से टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमें सुपर चार स्टेज में जगह बनाएंगी. फिर सुपर-चार स्टेज की टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप से पहले सभी 8 टीमों के स्क्वॉड्स पर एक नजर डालते हैं...
अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.
भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफद्दीन.
हॉन्ग कॉन्ग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हC मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.
ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.
पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम.
श्रीलंका: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.
संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.