'वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीर‍ियस हैं तो...', अश्व‍िन ने रोहित-कोहली को दी ये टूर्नामेंट खेलने की नसीहत

रोहित शर्मा और व‍िराट कोहली के साथ टीम इंड‍िया के लिए लंबे अर्से तक खेले अश्व‍िन का कहना है कि अगर दोनों को 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलना है इंड‍िया ए सीरीज और व‍िजय हजारे ट्रॉफी में खेलना चाहिए. अश्व‍िन ने यह सलाह अपने यूट्यूब चैनल पर दी.

रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने कहा कोहली रोहित को इंड‍िया ए के ल‍िए सीरीज और व‍िजय हजार ट्रॉफी में खेलना चाहिए (Photo: BCCI)
रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने कहा कोहली रोहित को इंड‍िया ए के ल‍िए सीरीज और व‍िजय हजार ट्रॉफी में खेलना चाहिए (Photo: BCCI)

कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ टीम इंड‍िया में खेल चुके रव‍िचंद्रन अश्व‍िन जब से रिटायर हुए तब से बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं. अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दोनों के भव‍िष्य को लेकर राय रखी. 

द‍िग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चाहते हैं कि सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली यह साबित करें कि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए गंभीर हैं. हाल ही में कप्तानी से हटाए गए रोहित उस मेगा इवेंट के समय 40 साल के करीब होंगे, जबकि कोहली 38 साल के होंगे.

अश्विन ने अब कहा- रोहित और कोहली इंडिया A के लिए खेलें और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपने-अपने राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करें. सेलेक्टर्स ने दोनों से इस बारे में चर्चा की होगी और मुख्य चिंता यह है कि क्या वे वर्ल्ड कप तक साउथ अफ्रीका की धरती पर अपना फॉर्म बनाए रख पाएंगे? 

उन्होंने कहा, “रोहित की कप्तानी पर ड‍िबेट करने जैसी बात नहीं है. लेकिन क्या वह 2027 वर्ल्ड कप के लिए सही डायरेक्शन है? यही सवाल सेलेक्शन कमेटी से जुड़े लोग और कोच पूछेंगे. जाहिर है, इस पर उनके बीच चर्चा हुई होगी और दो बातें सामने आ सकती हैं. पहली- कोहली और रोहित हमारे 2027 वर्ल्ड कप प्लान में नहीं हैं; दूसरी, अगर उन्हें शामिल किया गया है, तो क्या वे 2027 के ICC टूर्नामेंट तक अपना फॉर्म बनाए रख पाएंगे? 

rohit

अश्विन ने बताया RO-KO को घरेलू क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? 
रोहित और कोहली (RO-KO) ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अश्विन चाहते हैं कि वे घरेलू क्रिकेट खेलें ताकि उनकी गेम में रफ्तार और लय बनी रहे. उनका मानना है कि अब कोई सेलेक्टर्स या कोच उन्हें यह नहीं कह सकता कि टीम में उनकी जरूरत नहीं है. उनका अनुभव अगले वनडे वर्ल्ड कप तक भारत के लिए बहुत काम आएगा.

39 साल के अश्व‍िन ने कहा, “अगर आपको उनकी सर्व‍िसेज की जरूरत है, तो इसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर, इंडिया 'ए' सीरीज हुई, तो आपको उन्हें उस सीरीज में खेलने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि 50-ओवर क्रिकेट ज्यादा नहीं है. उन्हें यह कहना चाहिए था कि अगर आप इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्लान में फिट हैं. अगर यह सीरीज नहीं, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी, क्योंकि इससे हमें उनके फॉर्म का अंदाजा होगा.

मैंने सुना है कि पहले कुछ खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलने में हिचकिचाते थे. शायद उन्हें इंडिया 'ए' सीरीज में खेलने की प्रेरणा नहीं थी, ऐसा हो सकता है. इसलिए, आपको उन्हें मौका देना चाहिए. अगर आपने उन्हें मौका दिया और उन्होंने मना कर दिया, यानी बात साफ है. अगर सेलेक्टर्स या कोच ने आपको कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यह सीरीज खेलें, सिर्फ सेलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए. यह सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि वे खेलने को लेकर गंभीर हैं. 

रोहित-कोहली के सामने सेलेक्टर या कोच की हिम्मत नहीं...
अश्व‍िन ने आगे कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेलेक्टर या कोच यह कहने की हिम्मत करेगा कि विराट और रोहित की सेवाओं की अब जरूरत नहीं है. यह अनुभव किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता."

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित और कोहली के लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ वनडे खेलते दिखेंगे. ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज के बाद, भारत अपने घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड  के खिलाफ भी ODI सीरीज खेलेगा. इन कुछ सीरीज के बाद RO-KO की जोड़ी का भविष्य अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा.

 

