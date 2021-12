AUS vs ENG, 1st Test LIVE: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार, 7 बल्लेबाज आउट, ट्रेविस हेड की फिफ्टी

ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 रन ही बना सकी थी कि 189 के स्कोर पर तीसरा विकेट भी गिर गया. इस बार स्टीव स्मिथ पवेलियन लौटे. उन्हें मार्क वुड ने अपना शिकार बनाया. जोस बटलर ने उनका कैच लिया. स्मिथ की जगह ट्रेविस हेड क्रीज पर आए.

Huge wicket for England!



Steve Smith edges one behind off Mark Wood.



Watch the #Ashes on https://t.co/MHHfZPQi6H (in selected regions).#WTC23 | #AUSvENG | https://t.co/pR2hqnzR22 pic.twitter.com/j9nuERaeVC