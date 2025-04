Ajinkya Rahane reaction on KKR lost Vs PBKS IPL 2025: कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच 15 अप्रैल को इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) के मुकाबले में क्या गजब का रोमांच देखने को मिला.

जहां KKR की टीम जीता-ज‍िताया मैच हार गई. KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम की चौंकाने वाली हार का दोष अपने ऊपर लिया. एक समय कोलकाता की टीम 62 रन पर दो विकेट के स्कोर पर थी, लेकिन इसके बाद वो 95 रन पर ऑल-आउट हो गई.

रहाणे ने कहा- कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैदान पर हुआ, हम सभी ने देखा. टीम के प्रयास से काफी निराश हूं, मैं दोष लेता हूं, मैंने गलत शॉट खेला, हालांकि यह (गेंद) मिस हो गई थी. कुल म‍िलाकर केकेआर के कप्तान का यह बयान बेहद चर्चा में हैं. क्योंकि ऐसा बेहद कम होता है कि कोई कप्तान हार के ल‍िए खुद ज‍िम्मेदारी ले.

रहाणे ने कहा- हमने बैट‍िंग यून‍िट के रूप में वास्तव में खराब बैट‍िंग की, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, गेंदबाजों ने इस प‍िच पर वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे पंजाब की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप 111 रन पर सिमट गई.

हालांकि रहाणे ने यह भी कहा कि अभी उन्हें पॉज‍िट‍िव रहना होगा (क्योंकि) टूर्नामेंट का आधा हिस्सा अभी भी बाकी है. हमें ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा.

𝙏𝙃𝙄𝙎. 𝙄𝙎. 𝘾𝙄𝙉𝙀𝙈𝘼 🎬#PBKS have pulled off one of the greatest thrillers in #TATAIPL history 😮



Scorecard ▶️ https://t.co/sZtJIQpcbx#PBKSvKKR | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/vYY6rX8TdG