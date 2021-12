Ind Vs Nz, Ajaz Patel: एजाज पटेल की फिरकी के आगे घूमी टीम इंडिया, ऐसे झटके एक ही पारी में 10 विकेट

Ind Vs Nz, Ajaz Patel: अपने जन्मस्थान में टेस्ट मैच खेल रहे न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इस मौके और खास बना दिया है. एजाज पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम के खिलाफ पारी के सभी 10 विकेट लेकर अनिल कुंबले और जिम लैकर की बराबरी कर ली है.

टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले एजाज पटेल सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं. एजाज पटेल ने पहली पारी में 48 ओवर गेंदबाजी की. एजाज ने भारतीय पारी के लगभग आधे ओवरों में गेंदबाजी की. पूरे कीवी बॉलिंग अटैक में भारतीय टीम के लिए एजाज पटेल खतरा नजर आए थे.

एजाज मूलत: मुंबई शहर से ही हैं. 33 वर्षीय एजाज पटेल का जन्म मुबंई में ही हुआ था. 1996 में उनका परिवार मुंबई छोड़कर चला गया था. निश्चित रूप से वानखेड़े स्टेडियम में एजाज पटेल का प्रदर्शन उनके लिए इस टेस्ट मैच को हमेशा के लिए यादगार बनाएगा.

पहली पारी में मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल की शानदार साझेदारी के बाद 2 ओवरों में 3 विकेट झटककर कीवी टीम के लिए मैच में वापसी की थी.

कैसे लिए एजाज ने भारतीय पारी के 10 विकेट :

पहला विकेट : शुभमन गिल (44 रन): एजाज पटेल वानखेड़े टेस्ट में शुभमन गिल के रूप में अपना पहला विकेट झटका था. एजाज विकेट के बाहर गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को ड्राइव के लिए इन्वाइट किया था, जिससे गेंद गिल के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में रॉस टेलर के हाथों में चली गई.

दूसरा विकेट : चेतेश्वर पुजारा (0 रन) : एजाज पटेल ने गिल विकेट के बाद अगले ओवर में पुजारा को फ्लाइट से तंग करते हुए क्लीन बोल्ड किया था. पुजारा लेग स्टंप की गेंद को खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले थे लेकिन विकेट पर मौजूद टर्न की वजह से बॉल पुजारा का ऑफ स्टंप उड़ाती हुई निकल गई.

तीसरा विकेट : विराट कोहली (0 रन) : विराट कोहली को एजाज ने विकेटों के सामने फंसाया था, पटेल की फुल लेंथ बॉल को आगे आकर रोकने की कोशिश की लेकिन बॉल उनके बैट और पैड के बीच में जाकर लगी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया.

चौथा विकेट : श्रेयस अय्यर (18 रन) : पटेल ने अय्यर को मिडिल स्टंप की गेंद पर चकमा देते हुए पवेलियन वापस भेजा. अय्यर भी मिडिल स्टंप की बॉल को टर्न के लिए खेलने गए लेकिन गलत लाइन में खेलते हुए गेंद अय्यर का इनसाइड एज लेकर कीपर ब्लंडेल के हाथों में चली गई.

पांचवा विकेट : ऋद्धिमान साहा (27 रन) : दूसरे दिन की शुरुआत में एजाज ने साहा को आर्म बॉल डालते हुए LBW आउट किया. साहा पटेल की गेंद सीधी गेंद को कट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे.

