इस बार T20 WC में टूट जाएगा 172 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड? फिंच को इस भारतीय खिलाड़ी से लगा 'डर'

एरॉन फिंच के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर दर्ज है, जब उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे. ब्रायन लारा का 400*, रोहित शर्मा का 264 और फिंच का 172. ये क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अब तक के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर हैं. इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ वियान मुल्डर लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचे थे, लेकिन अगर आप फिंच से पूछें, तो उनका मानना है कि सबसे पहले उनका रिकॉर्ड टूटेगा.

फिंच ने की ये भविष्यवाणी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से जब X पर यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनका ये रिकॉर्ड टूटेगा. फिंच के इस जवाब के पीछे एक कारण भी है. वह समझते हैं कि टी20 क्रिकेट का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है. फिंच ने दावा किया कि उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर वाला रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टूट जाएगा.

उन्होंने X पर लिखा, 'मुझे पूरा यकीन है कि यह रिकॉर्ड इस टी20 वर्ल्ड कप में टूट जाएगा. वहां शानदार बल्लेबाजी वाली पिचें होंगी, और नई पीढ़ी की ताकत और कौशल एक अलग स्तर पर हैं.'

कौन तोड़ सकता है फिंच का रिकॉर्ड?

यह रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो इसके करीब पहुंच सकते हैं. इन सभी में एक बात समान है. ये ओपनर हैं. इस सूची में सबसे ऊपर हैं मौजूदा टी20आई नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. पिछले साल आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे, वह भी 256.36 की स्ट्राइक रेट से.

इसके अलावा, इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट और जोस बटलर भी इस रेस में शामिल हैं. सितंबर में सॉल्ट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों में 141* रन बनाए थे, जबकि उसी मैच में बटलर ने 30 गेंदों में 83 रन जड़े थे.

