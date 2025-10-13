scorecardresearch
 

Feedback

इस बार T20 WC में टूट जाएगा 172 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड? फिंच को इस भारतीय खिलाड़ी से लगा 'डर'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच का मानना है कि उनका 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया गया 172 रन का टी20 रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टूट जाएगा. फिंच ने कहा कि नई पीढ़ी की बल्लेबाजी ताकत और अनुकूल पिचें इस रिकॉर्ड को चुनौती देंगी. संभावित उम्मीदवारों में अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट और जोस बटलर शामिल हैं.

Advertisement
X
तिलक वर्मा के साथ टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Photo: Getty)
तिलक वर्मा के साथ टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Photo: Getty)

एरॉन फिंच के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर दर्ज है, जब उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे. ब्रायन लारा का 400*, रोहित शर्मा का 264 और फिंच का 172. ये क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अब तक के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर हैं. इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ वियान मुल्डर लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचे थे, लेकिन अगर आप फिंच से पूछें, तो उनका मानना है कि सबसे पहले उनका रिकॉर्ड टूटेगा.

फिंच ने की ये भविष्यवाणी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से जब X पर यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनका ये रिकॉर्ड टूटेगा. फिंच के इस जवाब के पीछे एक कारण भी है. वह समझते हैं कि टी20 क्रिकेट का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है. फिंच ने दावा किया कि उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर वाला रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टूट जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Zimbabwe Cricket Team
T20 WC के लिए 17 टीमें कन्फर्म, जिम्बाब्वे-नामीबिया ने भी पाई एंट्री 
Suryakumar Yadav with T20 World Cup 2026 trophy
T20 वर्ल्ड कप की तारीख आई सामने? इतने दिन चलेगा टूर्नामेंट... जानें हर ड‍िटेल  
India's Varun Chakaravarthy (L) Suryakumar Yadav (C) and Sanju Samson in this frame
स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही बेकार... इस बल्लेबाज पर क्यों भड़के आकाश चोपड़ा 
Ambati Rayudu
पूर्व क्रिकेटर Ambati Rayudu ने दिया विवादित बयान! 
indian team and olympics rings
ओलंपिक 2028: क्रिकेट का शेड्यूल आया सामने, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, T20 फॉर्मेट में होगा मैच 

उन्होंने X पर लिखा, 'मुझे पूरा यकीन है कि यह रिकॉर्ड इस टी20 वर्ल्ड कप में टूट जाएगा. वहां शानदार बल्लेबाजी वाली पिचें होंगी, और नई पीढ़ी की ताकत और कौशल एक अलग स्तर पर हैं.'

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा को लेकर किस कदर खौफजदा पाकिस्तान, देखें

कौन तोड़ सकता है फिंच का रिकॉर्ड?

यह रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो इसके करीब पहुंच सकते हैं. इन सभी में एक बात समान है. ये ओपनर हैं. इस सूची में सबसे ऊपर हैं मौजूदा टी20आई नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. पिछले साल आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे, वह भी 256.36 की स्ट्राइक रेट से.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ICC T20I Rankings: अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा कमाल

इसके अलावा, इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट और जोस बटलर भी इस रेस में शामिल हैं. सितंबर में सॉल्ट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों में 141* रन बनाए थे, जबकि उसी मैच में बटलर ने 30 गेंदों में 83 रन जड़े थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement