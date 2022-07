क्रिकेट का 'ग्लैमर ब्वॉय'... 61 साल पहले मचाई थी धूम, लड़की ने लिया था चूम

टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही शतक जड़ने का जिक्र करें, तो अब तक भारत के 15 बल्लेबाजों ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जमाया है. भारत की ओर से पहला शतक जमाने का कीर्तिमान लाला अमरनाथ के नाम दर्ज है. उन्होंने वो शतक अपने पदार्पण टेस्ट में जमाया था. इंग्लैंड के खिलाफ तत्कालीन बंबई के जिमखाना ग्राउंड पर लाला ने वह उपलब्धि हासिल की थी. डेब्यू में शतक की फेहरिस्त में एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसने 'ग्लैमर ब्यॉय' के तौर पर धूम मचाई थी.

विदेशी धरती पर डेब्यू में ही शतक जड़ दिया

... लेकिन विदेशी धरती अपने डेब्यू मैच में ही शतक जड़ने का कारनामा अब्बास अली बेग ने किया था. 1939 में हैदराबाद में जन्मे अब्बास अली बेग आज (19 मार्च) 81 साल के हो गए. विजय मांजरेकर के चोटिल होने के बाद अब्बास अली बेग को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. उन्होंने जुलाई 1959 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान डेब्यू करते हुए 112 रनों की पारी खेली थी.

अब्बास अली बेग के इस शतक की खास बात यह रही कि तब वह भारत की ओर से सबसे कम उम्र में टेस्ट शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए थे. उन्होंने 20 साल 131 दिन की उम्र में यह शतक जमाया था. अब यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 17 साल 112 दिन की उम्र में अपना पहला शतक जड़ा था.

भारतीय बैट्समैन- सबसे कम उम्र में पहला टेस्ट शतक

17 साल 112 दिन: सचिन तेंदुलकर Vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 1990

18 साल 329 दिन: पृथ्वी शॉ Vs वेस्टइंडीज, राजकोट, 2018 (डेब्यू)

20 साल 21दिन: कपिल देव Vs वेस्टइंडीज, दिल्ली, 1979

20 साल 131 दिन: अब्बास अली बेग Vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 1959 (डेब्यू)

वैसे, अब्बास अली बेग भारत के उन दुर्भाग्यशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो अपने पहले टेस्ट में शतक जड़ने के बाद दोबारा शतक नहीं बना पाए और करियर समाप्त हो गया. उनमें लाला अमरनाथ का डेब्यू शतक भी शामिल है, जो उनके करियर का एकमात्र शतक साबित हुआ.

अब्बास अली बेग ने पदार्पण करते हुए शतक जड़ने के बाद उसी साल मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी अच्छी बल्लेबाजी की. बेग ने 1959-60 की उस पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में 50 और 58 रनों की पारी खेलकर 'बंबई' टेस्ट ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई.

ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ 'अजब-गजब'

उन दिनों अब्बास अली बेग का नाम भारतीय प्रशंसकों में छा गया था. 1960-70 के दशक में भारतीय क्रिकेट के ग्लैमर ब्वॉय के तौर पर उनका नाम लिया जाने लगा था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच तत्कालीन बंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था, जहां उनकी बल्लेबाजी की फैन बनी एक युवती ने उन्हें मैदान में ही चूम लिया.

वो 6 जनवरी 1960 का दिन था, जब क्रिकेट फैन की इस हरकत से खेल जगत रोमांचित हो उठा था. अब्बास अली बेग इससे हैरान और चिंतित भी थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया- 'हम चाय के लिए वापस आ रहे थे और अचानक एक युवती निकल आई और मुझे चूमने लगी, मैं पीछे हटता गया. मुझे इस बात का डर था कि मेरे माता-पिता क्या सोचेंगे, जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे. वे यही कहेंगे न.. हमने अपने लड़के को इंग्लैंड भेज दिया, क्या वह भटक गया है..? '

हैदराबाद के स्टेडियम में अब्बास अली बेग स्टैंड

...लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में वह खराब फॉर्म की वजह से निशाने पर आ गए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के बावजूद उन्हें टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया. छह साल के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में उनकी वापसी हुई, लेकिन इसके बाद वह दो ही टेस्ट खेल पाए.

यानी... अब्बास अली बेग का टेस्ट करियर महज 10 मैचों का रहा और उन्होंने 23.77 की औसत से 428 रन बनाए. 236 प्रथम श्रेणी मैचों (1954/55 - 1975/76) में उन्होंने 21 शतक और 64 अर्धशतकों के साथ 12367 (औसत 34.16) रन बनाए.

...एक और दृश्य ने सुर्खियां बटोरी थीं

क्रिकेटरों को चूमने की बात करें, तो 1960 में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अब्बास अली बेग से जुड़ा यह वाकया छाया रहा. इसके बाद मुंबई में ही (वानखेड़े स्टेडियम) 1975 में एक और दृश्य ने सुर्खियां बटोरी थीं.

Sorry this #SareeTwitter cannot be beaten pic.twitter.com/MPyHJyLgE3